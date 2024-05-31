Пять женщин-героинь вернулись домой из российского плена: фото одной из них поразило украинцев

Наконец-то дома

Сегодня, 31 мая, домой из российского плена вернулись 75 украинцев, в том числе пятеро женщин. Героини незаконно удерживались Россией более 2 лет.

Общественная организация "Марш женщин" опубликовала имена украинок, которые благодаря общим усилиям большого количества людей вернулись домой, к своим близким и родным. Данные приведены в рамках сотрудничества с Координационным штабом по обращению с военнопленными.

АЛЕКСЕЕВИЧ Оксана Викторовна (29.06.1996) БАБАЕВА Наталья Владимировна (23.11.1972) КОЛЕСНИК Наталья Ивановна (30.01.1986) МАНУИЛОВА Наталья Валентиновна (14.06.1979) ЧЕЧЕЛЮК Марьяна Витальевна (05.01.2000)

Самая молодая из женщин Марьяна Чечелюк была похищена российскими оккупантами в мае 2022 года, в г. Мариуполь. Раньше девушка работала следователем в Национальной полиции. Об этом рассказывает проект "Хочу жить".

Отмечают, что оккупанты похитили девушку во время выезда в Запорожье из окруженного Мариуполя. Тогда для гражданских организовали гуманитарный коридор, ее родителей пропустили, а Марьяну вместе с несовершеннолетней сестрой Алиной отвезли на фильтрацию в поселок Безымянное Донецкой области. Оттуда Марьяну отвезли в тюрьму в Донецке.

"В разное время Марьяну содержали в заключении в Донецке, Оленивке, Таганроге, Камышине, колонии в Мариуполе. За два года заключения она пережила множество физических и моральных пыток. Ее морили голодом и избивали, угрожали побрить налысо. Девушка серьезно потеряла в весе, у нее начали отказывать почки и ноги, начались проблемы со спиной, развился хронический бронхит. Только после этого Россия разрешила обменять Марьяну своего военнослужащего», — говорится в сообщении.

Марьяна во время обмена

Один из пользователей сети опубликовал фотографию проекта "Хочу жить", на которой изображена Марьяна до плена и после. Мужчина эмоционально прокомментировал фото и отметил, что опубликовал его для того, чтобы другие украинцы поняли, насколько важно продолжать бороться против россиян.

"Эта картинка здесь для того, чтобы те, кто донатили — донатили, те, кто воюет — воевали, те, кто думает мобилизоваться — мобилизовались, а те, кто говорит, что это не их война — пошли на@уй", — написал мужчина.

Марьяна до плена и после

Среди женщин, вернувшихся сегодня из плена, и Наталья Мануилова, сержант Национальной Гвардии Украины. Она была осуждена в России "за причастность к Азову".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поделился также щемящим видео встречи сына с мамой, которую удалось вызволить из российского плена.

"Дмитрия вернул домой Офис Омбудсмана из ТОТ Украины. Насчет мамы мальчика — военнопленную хотели незаконно осудить россияне. К счастью, она уже дома", — написал Лубинец.

Сейчас в российских застенках продолжают находиться около 400 украинских женщин. Большинство из них – гражданские. Как отметил в своем сообщении в Телеграмме Дмитрий Лубинец, сейчас, включая сегодняшний обмен, домой уже вернулись 3210 украинцев и украинок.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Папа Римский сделал заявление по обмену пленными между Украиной и РФ. Понтифик подчеркнул, что Святой Престол готов этому всесторонне содействовать.