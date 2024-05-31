Укр

Пять женщин-героинь вернулись домой из российского плена: фото одной из них поразило украинцев

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Впереди девушек ждет реабилитация Новость обновлена 31 мая 2024, 14:54
Впереди девушек ждет реабилитация. Фото Коллаж "Телеграф"

Наконец-то дома

Сегодня, 31 мая, домой из российского плена вернулись 75 украинцев, в том числе пятеро женщин. Героини незаконно удерживались Россией более 2 лет.

Общественная организация "Марш женщин" опубликовала имена украинок, которые благодаря общим усилиям большого количества людей вернулись домой, к своим близким и родным. Данные приведены в рамках сотрудничества с Координационным штабом по обращению с военнопленными.

  1. АЛЕКСЕЕВИЧ Оксана Викторовна (29.06.1996)
  2. БАБАЕВА Наталья Владимировна (23.11.1972)
  3. КОЛЕСНИК Наталья Ивановна (30.01.1986)
  4. МАНУИЛОВА Наталья Валентиновна (14.06.1979)
  5. ЧЕЧЕЛЮК Марьяна Витальевна (05.01.2000)

Самая молодая из женщин Марьяна Чечелюк была похищена российскими оккупантами в мае 2022 года, в г. Мариуполь. Раньше девушка работала следователем в Национальной полиции. Об этом рассказывает проект "Хочу жить".

Отмечают, что оккупанты похитили девушку во время выезда в Запорожье из окруженного Мариуполя. Тогда для гражданских организовали гуманитарный коридор, ее родителей пропустили, а Марьяну вместе с несовершеннолетней сестрой Алиной отвезли на фильтрацию в поселок Безымянное Донецкой области. Оттуда Марьяну отвезли в тюрьму в Донецке.

"В разное время Марьяну содержали в заключении в Донецке, Оленивке, Таганроге, Камышине, колонии в Мариуполе. За два года заключения она пережила множество физических и моральных пыток. Ее морили голодом и избивали, угрожали побрить налысо. Девушка серьезно потеряла в весе, у нее начали отказывать почки и ноги, начались проблемы со спиной, развился хронический бронхит. Только после этого Россия разрешила обменять Марьяну своего военнослужащего», — говорится в сообщении.

Марьяна Чечелюк
Марьяна во время обмена

Один из пользователей сети опубликовал фотографию проекта "Хочу жить", на которой изображена Марьяна до плена и после. Мужчина эмоционально прокомментировал фото и отметил, что опубликовал его для того, чтобы другие украинцы поняли, насколько важно продолжать бороться против россиян.

"Эта картинка здесь для того, чтобы те, кто донатили — донатили, те, кто воюет — воевали, те, кто думает мобилизоваться — мобилизовались, а те, кто говорит, что это не их война — пошли на@уй", — написал мужчина.

Марьяна Чечелюк после русского плена.
Марьяна до плена и после

Среди женщин, вернувшихся сегодня из плена, и Наталья Мануилова, сержант Национальной Гвардии Украины. Она была осуждена в России "за причастность к Азову".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поделился также щемящим видео встречи сына с мамой, которую удалось вызволить из российского плена.

"Дмитрия вернул домой Офис Омбудсмана из ТОТ Украины. Насчет мамы мальчика — военнопленную хотели незаконно осудить россияне. К счастью, она уже дома", — написал Лубинец.

Сейчас в российских застенках продолжают находиться около 400 украинских женщин. Большинство из них – гражданские. Как отметил в своем сообщении в Телеграмме Дмитрий Лубинец, сейчас, включая сегодняшний обмен, домой уже вернулись 3210 украинцев и украинок.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Папа Римский сделал заявление по обмену пленными между Украиной и РФ. Понтифик подчеркнул, что Святой Престол готов этому всесторонне содействовать.

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#Пленные #Украинские пленные #Военнопленные