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У Києві пошкодили автомобіль експоліцейської, яка два роки була у російському полоні (фото)

Автор
Геннадій Лубенець ,
Дата публікації
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Автор
Мар’яна Чечелюк Новина оновлена 23 червня 2025, 20:36
Мар’яна Чечелюк

Автомобіль був на парковці

У Києві невідомі пошкодили автомобіль колишньої поліцейської Мар’яни Чечелюк, яка понад два роки провела у полоні. На задніх дверях з’явилися дві довгі подряпини з обох боків.

Про це розповіли джерела "Телеграфа". За їхніми даними, автомобіль під час інциденту перебував на стоянці і незрозуміло, кому він там міг завадити.

Відомо, що неподалік місця події встановлено камери спостереження, а тому є ймовірність, що зловмисників швидко знайдуть. Наразі немає інформації, чи це було витівкою хуліганів, чи зловмисники спеціально націлилися на автомобіль Чечелюк.

Чечелюк автомобіль
Автомобіль Чечелюк
Пошкодження автомобіля Чечелюк
Подряпина на задніх дверях
Чечелюк подряпали автомобіль
Ушкодження є з двох сторін

Варто зазначити, що Чечелюк вже не працює в поліції, проте є досить великим блогером. На її сторінку в Instagram підписано понад 42 тисячі осіб, а в TikTok — понад 70 тисяч. У своїх соцмережах вона про інцидент не повідомляла.

Як відомо, Чечелюк потрапила в полон під час боїв у Маріуполі, коли намагалася евакуюватись у Запоріжжі у травні 2022 року. Повернули її додому лише у травні 2024 року.

Її коханого окупанти спочатку засудили до 25 років за ґратами, але у жовтні 2024 року його теж передали Україні в рамках обміну.

Теги:
#Київ #Поліція #мар'яна чечелюк