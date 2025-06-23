У Києві пошкодили автомобіль експоліцейської, яка два роки була у російському полоні (фото)

Автомобіль був на парковці

У Києві невідомі пошкодили автомобіль колишньої поліцейської Мар’яни Чечелюк, яка понад два роки провела у полоні. На задніх дверях з’явилися дві довгі подряпини з обох боків.

Про це розповіли джерела "Телеграфа". За їхніми даними, автомобіль під час інциденту перебував на стоянці і незрозуміло, кому він там міг завадити.

Відомо, що неподалік місця події встановлено камери спостереження, а тому є ймовірність, що зловмисників швидко знайдуть. Наразі немає інформації, чи це було витівкою хуліганів, чи зловмисники спеціально націлилися на автомобіль Чечелюк.

Автомобіль Чечелюк

Подряпина на задніх дверях

Ушкодження є з двох сторін

Варто зазначити, що Чечелюк вже не працює в поліції, проте є досить великим блогером. На її сторінку в Instagram підписано понад 42 тисячі осіб, а в TikTok — понад 70 тисяч. У своїх соцмережах вона про інцидент не повідомляла.

Як відомо, Чечелюк потрапила в полон під час боїв у Маріуполі, коли намагалася евакуюватись у Запоріжжі у травні 2022 року. Повернули її додому лише у травні 2024 року.

Її коханого окупанти спочатку засудили до 25 років за ґратами, але у жовтні 2024 року його теж передали Україні в рамках обміну.