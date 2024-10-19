"Дома": среди освобожденных из плена парень полицейской из Мариуполя Марьяны Чечелюк

Андрианова обменяли 18 октября среди других 95 украинских военных, теперь он возвращается домой

Среди 95 граждан Украины, освобожденных из плена 18 октября, находится Владислав Андрианов, парень полицейской из Мариуполя Марьяны Чечелюк. Андриянова, как защитника "Азовстали", российские оккупанты попытались "приговорить" к 25 годам за решеткой.

Об этом стало известно из социальных сетей. Напомним, что Андрианов защищал "Азовсталь" и попал в плен вместе с другими защитниками города. Оккупанты решили осудить его на большой тюремный срок.

Владислав Андрианов также выжил после теракта, который Россия устроила в колонии в Еленовке. Тогда погибли многие украинские военнопленные, а россияне попытались обвинить во взрыве в бараке Украину. Впрочем, их ложь была быстро раскрыта, поэтому россияне не добили пленных, которым удалось выжить.

Андрианова обменяли 18 октября среди других 95 украинских военных, теперь он возвращается домой, а не будет сидеть в российской тюрьме по фальшивому "приговору" оккупационного "суда". Чечелюк уже отреагировала на его возвращение, разместив сообщение в Instagram. На нем она находится в футболке с принтом, на котором фото Владислава.

Напомним, Марьяна Чечелюк провела в российском плену 2 года. Пройдя через настоящий ад, девушка изменилась до неузнаваемости.

Марьяна была похищена российскими оккупантами в мае 2022 года во время выезда в Запорожье из окруженного Мариуполя, где работала следователем в Национальной полиции. За два года заключения она пережила множество физических и моральных пыток. Ее морили голодом и избивали, угрожали побрить налысо. В разное время Марьяну содержали в Донецке, Еленовке, Таганроге, Камышине и колонии в Мариуполе. После возвращения из плена у девушки возникло немало проблем со здоровьем, поэтому сейчас она лечится.