Киев всполошил молодой "король дрифта" - его быстро нашли и наказали (фото и видео)

Полиция составила протокол на новолуния

Мужчина в Киеве дрифтовал на машине в Подольском районе. Полиция изъяла автомобиль молодого человека, который выполнял опасные маневры.

По информации полиции Киева, во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видео, на котором водитель осуществлял дрифт на парковке возле ТРЦ. Видеозапись быстро распространилась в интернете, что привлекло внимание патрульной полиции.

После идентификации нарушителя правоохранители установили личность водителя. Им оказался 24-летний гражданин, управлявший автомобилем BMW без водительского удостоверения.

Глава Патрульной полиции Алексей Белошицкий высказался по поводу событий, которые возмутили сеть после массового обстрела Киева.

"Есть те, кто живет в параллельной реальности. Дрифтунцы, которые позволяют себе нарушать покой граждан, меряясь мощными автомобилями и громкостью прямотоков. Не понимают сами — научим мы! Вот пример одного из "мамкиных царапок" в Подольском районе Киева. Нарезав кольца, водитель BMW подался в бега", — написал он.

На водителя составлены административные протоколы по двум статьям:

Часть 2 статьи 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление таким транспортным средством).

Часть 2 статьи 122-2 КУоАП (невыполнение водителями требований об остановке).

Автомобиль был изъят сотрудниками районного управления полиции для проведения дальнейших процедурных действий.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчины в Киеве устроили стрелялки посреди дороги.