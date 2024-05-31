"Это невозможно простить": украинцы поражены состоянием полицейской, прошедшей два года плена, фото до и после

Девушку морили голодом и всячески издевались

После очередного большого обмена пленными, который произошел между Украиной и РФ 31 мая, украинцев поразил внешний вид молодой украинской полицейской Марьяны Чечелюк из Мариуполя. Она находилась в неволе более двух лет и за это время изменилась практически до неузнаваемости.

Марьяна была похищена российскими оккупантами в мае 2022 года во время выезда в Запорожье из окруженного Мариуполя, где она работала следователем полиции.За два года заключения она пережила множество физических и моральных пыток. Ее морили голодом и избивали, угрожали обрить налысо. В разное время Марьяну удерживали в заключении в Донецке, Еленовке, Таганроге, Камышине, колонии в Мариуполе.

Примечательно, как пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко, вывезти полицейскую из Мариуполя пообещали представители ООН и Красного Креста, но вместо этого её вывезли в Безымянное на "фильтрацию".

Её сестра, которая в Мариуполе пряталась вместе с ней на "Азовстали" рассказывает, что Марьяну оккупанты похищали прямо на глазах у Красного Креста.

"Они (ООН и Красный Крест — Ред.) там просто стояли, им было весело, они курили. Они ничтожны", — обвиняет сестра международные организации.

Как можно увидеть на кадрах с обмена девушка сильно похудела и заметно ослабла. По данным проекта "Хочу жить", у Марьяны начали отказывать почки и ноги, начались проблемы со спиной, развился хронический бронхит.

Так выглядела девушка до плена и издевательств российских террористов:

Марьяна с семьей (посредине сверху)

Марьяна справа

Украинцы в соцсетях поражены тем, как оккупанты издеваются над нашими похищенными гражданами:

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Папа Римский сделал заявление по обмену пленными между Украиной и РФ. Понтифик подчеркнул, что Святой Престол готов этому всесторонне содействовать.