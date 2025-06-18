Его построили прямо на месте свалки: чего еще вы не знали о киевском велотреке

Что скрывает самый старый велотрек Украины? Спойлер: не то что вы думаете

В самом центре Киева, там, где когда-то простирался Афанасьевский яр – одна из самых противоречивых локаций тогдашнего Киева, уже более века существует настоящая жемчужина мирового велоспорта — Киевский велотрек. Это уникальное сооружение под открытым небом не только входит в десять лучших велотреков Европы, но и является живой историей, объединяющей спорт, культуру и несгибаемый дух киевлян.

Киевский велотрек — это не просто спортивная арена, а уникальный символ несокрушимости, прошедший сквозь войны, реконструкции и угрозу уничтожения, чтобы сегодня снова дарить киевлянам радость скорости и спорта. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

От свалки до циклодрома

Все началось с мечты киевлянина Ивана Филипповича Беленко, получившего в 1912 году разрешение на строительство велосипедного трека на незастроенном участке Афанасьевского оврага. Место выбрали непростым — раньше здесь была свалка и овраг, стекавший в долину реки Лыбидь. Но именно эта локация стала "счастливой" для одного из самых старых велотреков Европы.

В 1913 году официально открылся "циклодром" — так тогда называли велотрек. Это был настоящий культурно-спортивный комплекс: кроме велогонок, здесь работали велопрокат, ремонтная мастерская, летний кинотеатр и даже театр с оркестровой ямой. Киевский велотрек сразу стал не просто спортивной ареной, а центром активной жизни столицы.

Современный адрес велотрека – улица Вячеслава Липинского, 15. Эта локация находится недалеко от улиц Богдана Хмельницкого, Ивана Франко и Михаила Коцюбинского, а также недалеко от музея "Золотые Ворота".

Век перемен и реконструкций

За более чем столетие существования велотрек неоднократно менял свой облик, приспосабливаясь к новым временам и требованиям. В 1930-х годах земляное покрытие заменили на асфальтовое, в 1949 году провели капитальный ремонт с бетонированием дорожки и реконструкцией трибун.

Особенно масштабные изменения произошли в 1978-1980 годах, когда велотрек готовили к Олимпийским играм в Москве. Бетонное покрытие накрыли деревянными лагами из лиственницы, что придало треку современного профессионального уровня. Технические характеристики впечатляют и сегодня: длина дорожки – 286 метров, ширина на виражах – 8 метров, максимальный угол наклона – 38 градусов. Трибуны вмещают около тысячи зрителей.

Борьба за сохранение

В 1998 году Киевский велотрек получил заслуженный статус памятника истории и архитектуры. Казалось бы, это должно было навсегда защитить уникальное сооружение, но начало 2000-х принесло новые вызовы. Планы строительства жилищного комплекса на территории велотрека поставили его под угрозу уничтожения.

В 2009 году часть велотрека была разрушена, что вызвало бурное сопротивление киевлян и общественных активистов. Началось настоящее сражение за сохранение исторического наследия. Длительная борьба увенчалась успехом – в 2014 году было принято решение о возобновлении велотрека. Реконструкция продолжалась несколько лет, и в 2017 году обновленный Киевский велотрек был торжественно открыт для киевлян и гостей столицы.

Сегодня велотрек переживает новый расцвет. Здесь не только проводятся спортивные соревнования национального и международного уровня, но и действует бесплатный велосипед для детей. Велотрек стал популярным местом встреч, тренировок и культурных событий, вернув себе статус важного центра общественной жизни Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что когда-то над стадионом "Динамо" поднималась пара. На протяжении десятилетий здесь существовал уникальный водный комплекс, где киевляне могли плавать под открытым небом даже в самые сильные морозы.