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Пассажиров тщательно взвешивали: каким был первый рейс и как выглядел аэропорт "Киев" 100 лет назад

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Аэропорт "Киев"
Аэропорт "Киев". Фото Коллаж "Телеграфа"

Как за 100 лет небольшой аэродром возле Жулян превратился во второй по величине аэропорт Украины

До недавнего времени Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского, расположенный в районе Жулян, был вторым по пассажиропотоку аэропортом Украины, базой для более 40 авиакомпаний и важным транспортным узлом столицы. Однако 100 лет назад это место было совсем другим — небольшим военным летным полем, которое постепенно превратилось в современный аэропорт.

25 мая 1924 года, на киевском аэродроме возле Жулян приземлился первый регулярный пассажирский рейс в истории украинской авиации. В этот день легкий транспортный самолет "Красный химик" системы Dornier Komet завершил свой трехчасовой полет из Харькова, положив начало новой эре гражданской авиации в Украине.

Самолет "Красный химик" был представителем серии Dornier Komet – пассажирских самолетов, производившихся в Германии в 1920-х годах. Dornier Komet создавался на базе гидроплана Dornier Delphin, но имел колесное шасси вместо поплавков. Там было место для одного пилота и всего четырех-пяти пассажиров, что соответствовало ограниченной грузоподъемности – не более 5 человек на борту. Поэтому перед рейсом тщательно взвешивали как пассажиров, так и их багаж, чтобы не превысить допустимый вес.

Первые шаги в небо

До середины 1920-х годов Украина активно развивала собственную авиационную инфраструктуру. Украинское общество воздушных путей (Укрвоздухолях) сделало ставку на два ключевых города: Харьков как административный центр республики и Киев как историческую столицу.

В Харькове построили большой железобетонный ангар и современные авиамастерские, а в Киеве приспособили для гражданских нужд военное летное поле вблизи села Жуляны. Именно сюда 25 мая 1924 года и прибыл первый исторический рейс.

Этот перелет длился 3 часа 20 минут, что для того времени было значительным достижением в развитии авиации. А билет стоил 46 рублей 80 копеек – немалую сумму. Но спрос оказался достаточным, чтобы уже с начала июня запустить регулярное сообщение между двумя городами дважды в неделю.

Послевоенное возрождение

Вторая мировая война нанесла серьезный ущерб украинской авиации. Но уже в послевоенные годы началось активное возобновление. В 1949 году в Жулянах появился полноценный аэропортный комплекс с бетонной взлетно-посадочной полосой длиной 1200 метров. Архитектором нового терминала стал Виктор Елизаров, его проект совмещал функциональность с характерной для того времени монументальностью.

Аэропорт быстро набирал обороты. Если в первые послевоенные годы годовой пассажиропоток составлял около 63,6 тысячи человек, то с появлением реактивных самолетов Ил-12 и Ил-14 цифры начали стремительно расти.

Второе дыхание

В 1960-х годах за аэропортом окончательно закрепилось название "Жуляны" — по ближайшему населенному пункту. В советский период он оставался вторым по значению аэродромом Украины после главного международного аэропорта в Борисполе.

Новую жизнь аэропорт получил в независимой Украине. В 2005 году рассматривались планы передать Жуляны в управление Министерства транспорта для развития сегмента малой и коммерческой авиации. С 2009 года аэродром начал работать круглосуточно, что значительно расширило его возможности.

Настоящим прорывом стало прибытие лоукостеров в 2011 году. Бюджетные авиакомпании, искавшие альтернативу более дорогому Борисполю, нашли в Жулянах идеальную базу для своих операций. Это привело к резкому росту пассажиропотока и превратило аэропорт в важный транспортный узел.

Музей авиации

На территории Международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского расположен крупнейший в Украине Государственный музей авиации имени А.К. Антонова. Этот музей является не только крупнейшим историко-техническим музеем Украины, но и одним из крупнейших в Восточной Европе. Он открылся в 2003 году на территории бывшей учебно-авиационной базы Киевского института инженеров гражданской авиации, недалеко от аэропорта.

Музей размещается на открытой территории более 20 гектаров, где экспонируется более 70 образцов авиационной техники — пассажирские самолеты, военные истребители, ракетоносцы, вертолеты и другие машины разных эпох. Среди уникальных экспонатов – первый опытный Ил-86, второй опытный и первый серийный Ил-18, первый серийный Ту-104, предсерийный Ту-134, Ту-22М0 из опытной серии, а также один из двух построенных Ан-71 и один из четырех сохранившихся в мире Бе-6.

24 февраля 2022, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, деятельность аэропорта "Киев" (Жуляны) была временно остановлена. Однако он остается важным элементом инфраструктуры для восстановления экономики Украины, поскольку является стратегическим узлом для привлечения международных инвесторов и развития транспортного сообщения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был первый общественный транспорт в Киеве. Где он курсировал и сколько стоила поездка.

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