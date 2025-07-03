Киевщину захватывает опасное растение: последствия при контакте с ним могут быть катастрофическими (фото)

Справиться с борщевиком непросто

В Киеве и пригороде стремительно распространяется борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое может серьёзно угрожать здоровью людей. Жители столицы и Киевской области сообщают о новых очагах роста опасного сорняка, при этом коммунальные службы игнорируют проблему или реагируют формально.

На проспекте Науки, 30 в Киеве очевидец заметила разветвлённый борщевик и возмущённо поинтересовалась в Telegram-канале: "Чем занимается "Киевзеленстрой" в свободное время от спиливания деревьев под застройку?"

Похожие сообщения поступают из Броваров — местный житель отметил, что со стороны Калиновки вдоль трассы образовалась целая плантация борщевика: "С этим нужно что-то делать, чтобы это растение не распространилось и по городу!"

В Боярке заросли ядовитого сорняка обнаружили даже на территории природоохранного фонда. В сообщении местного землячества говорится: "Дубы вырезали, траву выбривают, тополя ампутировали, а вот борщевик растёт. Встречайте его у себя на участках уже следующим летом".

Борщівник в Боярці

Авторы сообщения иронизируют над бессистемностью действий местных властей и имитацией благоустройства. Кроме того, заросли борщевика заметили в парке "Александрия" в Белой Церкви. Пользователи соцсетей подчёркивают, что раньше сорняки уничтожали системно, а теперь их никто не контролирует.

Что такое борщевик и чем он опасен

Борщевик Сосновского — гигантское ядовитое растение, завезённое в Украину в советское время для противоэрозионных целей и как кормовая культура. Из-за агрессивного распространения и опасности для здоровья его часто называют "местью Сталина".

Цветение растения начинается в конце июня. Борщевик Сосновского может достигать 3–5 метров в высоту, а диаметр его стебля составляет до 10 сантиметров. Чаще всего это инвазивное растение встречается вдоль ручьёв, на берегах рек, по обочинам дорог, на заброшенных пастбищах и заброшенных сельскохозяйственных угодьях.

Борщевик

Семена борщевика способны созревать даже после срезания стебля. Оно распространяется на расстояние до 5–6 метров вокруг материнского растения, а сухие стебли с семенами, остающиеся стоять зимой, могут переноситься ветром над снегом, распространяя семена на ещё большие площади.

Контакт с борщевиком Сосновского представляет серьёзную угрозу для здоровья человека. Его сок содержит фуранокумарины — вещества, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. В результате даже непродолжительный контакт с растением в сочетании с пребыванием на солнце может вызвать химические ожоги, сопровождающиеся покраснением, зудом, болью и волдырями. В тяжёлых случаях возможно образование рубцов или даже повреждение зрения при попадании сока в глаза.

Борщевик

Наиболее распространённые последствия:

Ожоги кожи: поражения варьируются от лёгкого раздражения до глубоких химических ожогов, требующих медицинского вмешательства.

поражения варьируются от лёгкого раздражения до глубоких химических ожогов, требующих медицинского вмешательства. Фитофотодерматит: воспаление кожи, которое возникает в результате действия солнца на места контакта с соком борщевика, сопровождается отёком, болью и волдырями.

воспаление кожи, которое возникает в результате действия солнца на места контакта с соком борщевика, сопровождается отёком, болью и волдырями. Аллергические реакции: некоторые люди могут почувствовать сыпь, зуд или другие проявления индивидуальной непереносимости.

некоторые люди могут почувствовать сыпь, зуд или другие проявления индивидуальной непереносимости. Повреждение глаз: попадание сока в глаза грозит серьёзными повреждениями зрения, вплоть до полной потери зрения.

попадание сока в глаза грозит серьёзными повреждениями зрения, вплоть до полной потери зрения. Осложнения дыхания: вдыхание пыльцы или эфирных масел борщевика может вызвать раздражение слизистой, отёк дыхательных путей и затруднённое дыхание.

Ожоги от контакта с борщевиком

Как коммунальные службы борются с сорняком

Специалисты коммунальных служб и агрономы отмечают, что эффективная борьба с борщевиком возможна только при сочетании нескольких методов. Коммунальные службы используют механические, агротехнические и химические средства.

К механическим относится ранневесеннее удаление точки роста — корневой шейки на глубине 10–15 см, регулярное скашивание до фазы цветения и вспашка почвы. Скашивание во время или после цветения может привести к распространению семян, поэтому его важно проводить своевременно.

Агротехнические методы включают мульчирование агроволокном или чёрной плёнкой, что блокирует фотосинтез, а также выкапывание с последующим накрытием места роста.

Химические методы основаны на применении гербицидов сплошного действия, в частности на основе глифосата, которые используются после начала вегетации. "Телеграф" обратился в КМДА, чтобы узнать, какие меры применяют коммунальщики, чтобы предостеречь распространение сорняка в городе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что слово "борщ" происходит от праславянского "бърщь" — названия многолетнего травянистого растения "борщевик", которое добавляли в супы и подливки.