На Украину может напасть агрессивное растение, оно куда страшнее борщевика

Растение способно разрушать фундамент

Богемская рейнутрия может появиться в Украине в ближайшем будущем. Это опасный инвазивный вид растений, который уже распространился в странах Европы и южных регионах России. Это растение способно разрушать строительные конструкции и вытеснять местные виды флоры.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом растении. А также как она может попасть в нашу страну.

Богемская рейнутрия — что известно

Это агрессивный сорняк, активно распространяющийся по Европе на протяжении последних десятилетий. Растение обладает мощной корневой системой, способной проникнуть в микротрещину бетона, асфальта и кирпича, что приводит к повреждению фундаментов зданий, стен и дренажных систем.

Этот вид образовался в результате скрещивания рейнутрии японской и рейнутрии сахалинской. Это крупное многолетнее травянистое растение, которое может произрастать до 2-3 метров в высоту. Имеет полые бамбуковые стебли зеленого цвета с красноватыми пятнами. Листья крупной, яйцевидной формы, заостренные на конце, достигают 15-20 см в длину.

Похоже на бамбук или гигантскую крапиву, но с толстыми стеблями и большими листьями. Цветет многочисленными мелкими беловатыми или кремовыми цветами, собранными в рыхлое соцветие.

Имеет очень мощную корневую систему, которая может проникать на глубину до 2-3 метров и расширяться в ширину до 7 метров. Растет очень быстро – до 10 см в день в благоприятный период. Формирует густые заросли, вытесняющие местные виды растений. Чрезвычайно живучая – даже маленький фрагмент корня (1-2 см) может дать начало новому растению.

Как может попасть в Украину

Учитывая пути миграции растений и климатические условия, появление рейнутрии в Украине только вопрос времени. Особенно это касается западных областей, граничащих с европейскими странами, где этот вид уже приспособился.

Где еще такое растение

Недавно о появлении этого опасного сорняка сообщили в России. Главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Юлия Виноградова отметила, что растение уже зафиксировано в южных регионах России.

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