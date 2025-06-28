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Не отдавайте эту землю сорнякам. Что посадить после выкапывания чеснока

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Можно вырастить второй урожай, а можно обогатить почву Новость обновлена 28 июня 2025, 06:54
Можно вырастить второй урожай, а можно обогатить почву. Фото Коллаж "Телеграф"

Пора выкапывать чеснок

Что посадить на месте чеснока — вопрос, который сейчас стоит перед многими огородниками. Понять, что пора выкапывать эту культуру, помогут два признака.

В Facebook-группе "Затятий дачник" одна из ее членов спросила, что посадить на месте, которое освободилось от чеснока. Люди делятся своим опытом и дают советы.

Что можно посадить на освободившемся месте после выкапывания чеснока

Огородники советуют следующие культуры:

  • Редис
  • Редька
  • Поздние сорта пекинской капусты
  • Огурцы
  • Морковь
  • Черная редька
  • Дайкон
  • Фасоль обычная, фасоль спаржевая
  • Салат, укроп
  • Кукуруза
  • Горох
  • Помидоры из укорененных пасынков

Сидераты, чтобы восстановить почву

Можно "дать земле отдохнуть". Чтобы на следующий год почва восстановилась и улучшилась его структура, освободившийся от чеснока участок засевают сидератами. Сидераты – это растения, которые оздоравливают почву, лучшее природное удобрение.

Горчица белая, сидерат, который можно посадить после чеснока
Горчица белая – распространенный и эффективный сидерат

Это быстрорастущие однолетние культуры. После того как они вырастут, растения можно скосить и оставить на поверхности, чтобы защитить участок от промерзания. Более распространенный вариант – закопать и обогатить землю полезными веществами. Корни растений перегниют и улучшат структуру почвы.

Какие сидераты можно посеять на участке после чеснока:

Горчица белая – один из лучших вариантов, быстро растет, улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей.

Редька масличная — быстро наращивает зеленую массу, разрыхляет почву.

Рапс яровой — хорошо развивается в летний период.

Люпин однолетний — обогащает почву азотом, имеет мощную корневую систему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если закручиваются листья на помидорах. Этот сигнал нельзя игнорировать.

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#Чеснок #Сад #Огород