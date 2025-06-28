Не отдавайте эту землю сорнякам. Что посадить после выкапывания чеснока
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Пора выкапывать чеснок
Что посадить на месте чеснока — вопрос, который сейчас стоит перед многими огородниками. Понять, что пора выкапывать эту культуру, помогут два признака.
В Facebook-группе "Затятий дачник" одна из ее членов спросила, что посадить на месте, которое освободилось от чеснока. Люди делятся своим опытом и дают советы.
Что можно посадить на освободившемся месте после выкапывания чеснока
Огородники советуют следующие культуры:
- Редис
- Редька
- Поздние сорта пекинской капусты
- Огурцы
- Морковь
- Черная редька
- Дайкон
- Фасоль обычная, фасоль спаржевая
- Салат, укроп
- Кукуруза
- Горох
- Помидоры из укорененных пасынков
Сидераты, чтобы восстановить почву
Можно "дать земле отдохнуть". Чтобы на следующий год почва восстановилась и улучшилась его структура, освободившийся от чеснока участок засевают сидератами. Сидераты – это растения, которые оздоравливают почву, лучшее природное удобрение.
Это быстрорастущие однолетние культуры. После того как они вырастут, растения можно скосить и оставить на поверхности, чтобы защитить участок от промерзания. Более распространенный вариант – закопать и обогатить землю полезными веществами. Корни растений перегниют и улучшат структуру почвы.
Какие сидераты можно посеять на участке после чеснока:
Горчица белая – один из лучших вариантов, быстро растет, улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей.
Редька масличная — быстро наращивает зеленую массу, разрыхляет почву.
Рапс яровой — хорошо развивается в летний период.
Люпин однолетний — обогащает почву азотом, имеет мощную корневую систему.
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