Не отдавайте эту землю сорнякам. Что посадить после выкапывания чеснока

Пора выкапывать чеснок

Что посадить на месте чеснока — вопрос, который сейчас стоит перед многими огородниками. Понять, что пора выкапывать эту культуру, помогут два признака.

В Facebook-группе "Затятий дачник" одна из ее членов спросила, что посадить на месте, которое освободилось от чеснока. Люди делятся своим опытом и дают советы.

Что можно посадить на освободившемся месте после выкапывания чеснока

Огородники советуют следующие культуры:

Редис

Редька

Поздние сорта пекинской капусты

Огурцы

Морковь

Черная редька

Дайкон

Фасоль обычная, фасоль спаржевая

Салат, укроп

Кукуруза

Горох

Помидоры из укорененных пасынков

Сидераты, чтобы восстановить почву

Можно "дать земле отдохнуть". Чтобы на следующий год почва восстановилась и улучшилась его структура, освободившийся от чеснока участок засевают сидератами. Сидераты – это растения, которые оздоравливают почву, лучшее природное удобрение.

Горчица белая – распространенный и эффективный сидерат

Это быстрорастущие однолетние культуры. После того как они вырастут, растения можно скосить и оставить на поверхности, чтобы защитить участок от промерзания. Более распространенный вариант – закопать и обогатить землю полезными веществами. Корни растений перегниют и улучшат структуру почвы.

Какие сидераты можно посеять на участке после чеснока:

Горчица белая – один из лучших вариантов, быстро растет, улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей.

Редька масличная — быстро наращивает зеленую массу, разрыхляет почву.

Рапс яровой — хорошо развивается в летний период.

Люпин однолетний — обогащает почву азотом, имеет мощную корневую систему.

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