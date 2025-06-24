Особливо небезпечна для дітей та тварин: отруйна рослина проникає в міста України (фото, відео)

У період цвітіння рослина отруює повітря й обпалює шкіру при контакті з сонцем. Де саме виявили і як вона діє?

Не бур’ян, а небезпечна отруйна рослина. У Вінниці посеред міста помітили зарості борщівника. Ця рослина може наробити багато клопоту, адже її майже не можливо вивести.

Помітили борщівник на вулиці Чорновола. Пора активного цвітіння припадає на липень, але місцями він вже цвіте.

Борщівник помітили у Вінниці

Якщо його сік потрапляє на шкіру, викликає складні опіки при контакті з сонячним світлом та сильну алергію. Тяжкість опіків залежить від кількості соку й часу перебування на сонці. Коли рослина квітне — виділяє отруйні речовини в повітря, які нашкодять і без прямого контакту. Найбільш токсичний борщівник під час цвітіння — це майже все літо. Особливо небезпечний у спеку. Часто потерпають діти: стебла порожнисті, з них роблять "трубки" чи свистки. У результаті — опіки рота й губ.

Наслідок опіку борщівником

Борщівник іноді називають "помстою Сталіна", адже саме за його вказівкою культуру почали завозити в Україну. Вона виявилась непридатною для годування худоби і перекинулась в дику природу. На Правобережжі та заході України він поширений найбільше — захопив безліч берегів рік, узбіччя доріг тощо. Найбільш небезпечний борщівник Сосновського, але він може переопилятися з іншими видами і створювати отруйні гібриди.

Це кількаметрова рослина (до 3,5 м заввишки), яка росте і розмножується надзвичайно швидко. Косити та корчувати його не дуже ефективно, вбивають борщівник тільки хімічна обробка або ж постійне скошування. Якщо не давати борщівнику рости, корінь потроху починає гинути. Якщо скосити лише раз — виростає знову.

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