В Киеве сотрудник прокуратуры сбил на машине женщину: что известно (видео)

Пострадавшей оказывается необходимая помощь

В Голосеевском районе Киева сотрудник прокуратуры на своей автомобиле сбил женщину в пешеходной зоне. Как выяснилось, за рулем авто находился Молочный Андрей Андреевич.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, инцидент случился по улице Большой Васильковской.

В настоящее время водитель авто задержан.

"Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры. Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И, как Генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде", — говорится в сообщении.

Генеральный прокурор добавил, что пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве суперлюксовую Bentley Bentayga разбили в хлам через день после покупки. Происшествие случилось в ночь на 6 июля на Жуковом Острове между 11 и 12 часами. К слову, цена нового такого авто стартует в Украине от 17 миллионов гривен за базовую комплектацию.