В полиции прокомментировали эпичное ДТП в Киеве с Bentley Bentayga: её купили за день до аварии (фото)

Аварию подтвердили в полиции

Аварию с суперлюксовой Bentley Bentayga, которую разбили в Киеве через день после покупки, прокомментировали в полиции. Там раскрыли некоторые детали и подтвердили сам факт происшествия.

Об этом говорится в официальном ответе "Телеграфу" от Департамента патрульной полиции Киева. По данным правоохранителей, ДТП произошло 5 июля на улице Лютнева 58.

Приблизительное место аварии

Во время неё водитель Бентли Бентайга с номерным знаком КІ5000НК совершил наезд на преграду. Тут стоит отметить, что очевидцы рассказывали нам, что речь идет о трухлявом дереве на обочине.

Бентли после аварии

При этом, как отмечают в полиции, в результате аварии были травмированы граждане.

"Оформлением ДТП проводили работники следственной группы по документированию преступлений в сфере транспорта в городе Киеве. В дальнейшем все материалы были направлены в СВ Голосеевского УП ГУНП в Киеве по месту правонарушения", — говорится в ответе правоохранителей.

Ответ полиции "Телеграфу"

Напомним, что по данным собеседников "Телеграфа", авария случилась после того, как двое мужчин, якобы "обмыли" дорогую покупку в пляжном клубе Mayachok. Они сели за руль, предварительно, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Вместе с ними в машине находились девушки и собачка. Поездка в нетрезвом виде продлилась недолго и закончилась в овраге. К счастью, обошлось без трагедии, но дорогой автомобиль был разбит в хлам.

Колесо Bentley

Бентли после аварии

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Все подробности резонансной аварии, а также информацию о водителе и пассажире можно узнать в материале "Телеграфа" под названием "Эпическая авария с Bentley Bentayga в Украине 2025 года: кто, где и как уничтожил авто".

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украину пытались завезти первый Lamborghini Gallardo.