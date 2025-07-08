Владелец разбитого в Киеве Bentley Bentayga не получит €300 тыс. компенсации. Стало известно, почему

Выяснились новые детали пьяного ДТП в Киеве на элитном авто

Суперлюксовая Bentley Bentayga прославилась на всю Украину после резонансного ДТП в Киеве. Владелец так радовался покупке, что разбил её в тот же день. Теперь стало известно, что он не сможет получить компенсацию, поскольку машина не застрахована.

Об этом свидетельствуют данные соответствующей базы. В ней не зарегистрирован страховой полис с указанными номерами.

Напомним, новенькая суперлюксовая Bentley Bentayga не прожила в Киеве и дня. 6 июля двое мужчин решили обмыть дорогую покупку в пляжном клубе Mayachok.

Празднование удалось на славу, ибо, со слов очевидца, мужчины сели за руль, предварительно, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Вместе с ними в машине находились девушки и собачка. Поездка в нетрезвом виде продлилась недолго и закончилась в овраге.

Водитель, отмечает информатор, не справился с управлением, снес трухлявое дерево и перевернулся. К счастью, все в салоне оказались в порядке и отделались царапинами. Водитель, как утверждается, даже не понял, что случилось, выдав фразу "А кто был за рулем?". Выжила и собачка, но убежала из-за стресса. Чего не скажешь об автомобиле — на нем не осталось живого места.

Между тем новый владелец, судя по всему, не успел оформить страховку. Как выяснил "Телеграф", автогражданки на этот номер в базе нет, а, значит, вероятнее всего, нет и КАСКО.

Ранее мы сообщали, что стало известно имя неудачливого владельца авто, а также его товарища, который был вместе с ним в машине во время ДТП. Собачку, которая убежала из-за сильного испуга, разыскивают до си пор.