"Обмыли": в Киеве суперлюксовую Bentley Bentayga разбили в хлам спустя день после покупки (фото)

Празднование удалось на славу

Новенькая суперлюксовая Bentley Bentayga не прожила в Киеве и дня. Владелец так радовался покупке, что разбил её через день после покупки.

Об этом "Телеграфу" рассказали очевидцы. Происшествие случилось в ночь на 6 июля на Жуковом Острове между 11 и 12 часами.

Двое мужчин, со слов наших собеседников, якобы "обмывали" дорогую покупку и решили отметить это в пляжном клубе Mayachok.

Иллюстрация. Фото со страницы пляжного клуба Mayachok.

Празднование, судя по всему, удалось на славу, ибо, со слов очевидца, мужчины сели за руль, предварительно, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Вместе с ними в машине находились девушки и собачка. Поездка в нетрезвом виде продлилась недолго и закончилась в овраге.

Водитель, отмечает информатор, не справился с управлением и снес трухлявое дерево и перевернулся. К счастью, все в салоне оказались в порядке и отделались царапинами. Водитель, как утверждается, даже не понял, что случилось, выдав фразу "А кто был за рулем?". Выжила и собачка, но убежала из-за стресса.

Чего не скажешь об автомобиле — на нем не осталось живого места. И это всего спустя день после регистрации.

Bentley bentayga разбили в Киеве

Bentley bentayga разбили в Киеве

Bentley bentayga разбили в Киеве

Bentley bentayga разбили в Киеве

Bentley bentayga разбили в Киеве

Bentley bentayga разбили в Киеве

Регистрация, к слову, настолько свежая, что госномер даже еще не бьется по базам.

Чтобы лучше осознать масштаб потерь, расскажем о том, что это был за автомобиль

Bentley Bentayga — среднеразмерный кроссовер сегмента "суперлюкс", выпускающийся британской компанией Bentley Motors с 2015 года.

Bentley Bentayga (Wikimedia)

Цена нового такого авто стартует в Украине от 17 миллионов гривен за базовую комплектацию.

Технические характеристики:

Bentayga имеет адаптивную пневмоподвеску и постоянный полный привод на основе дифференциала Torsen.

Оснащён шестилитровым твинтурбобензиновым 12-цилиндровым двигателем с W-конфигурацией.

Всю мощность двигателя передаёт 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF с восемью режимами движения, причём 60 % мощности получают задние колёса, а 40 % — передние.

Максимальная скорость автомобиля ограничена 301 км/ч, а разгон до 100 км/ч автомобиль проделывает за 4,1 секунды, при этом средний расход топлива Bentayga — около 12,8 литров/100 км.

Интерьер автомобиля представлен оформлением из кожи и дерева в классическом стиле Bentley. Bentayga имеет активный круиз-контроль, проекционный дисплей, инфракрасную камеру, аудиосистему Naim for Bentley, систему ночного видения, систему удержания полосы движения, съёмный сенсорный пульт для задних пассажиров и многое другое, характерное для автомобиля такого уровня.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украину пытались завезти первый Lamborghini Gallardo.