Без дождя снова не обойдется? Какой будет погода в Киеве в начале августа

Может ли облачность испортить настроение киевлянам

Начало августа в Киеве обещает быть теплым и в основном солнечным. Однако синоптики говорят, что в течение 1-2 августа возможны мелкие дожди.

По прогнозу в Погода&Радар и Sinoptik, температура днем составит около +24…26 °C. Ночью она будет опускаться до +14…17 °C.

В течение пятницы, 1 августа, Киев будет наслаждаться солнечной и теплой погодой. Синоптическая ситуация не изменится и в субботу, 2 августа.

Воздух должен прогреться до +24…26 градусов днем и остыть до +14 градусов ночью. Между тем сила ветров не достигнет выше умеренных 6 м/с.

Будет ли дождь

Зато в Sinoptik прогнозируют, что в ближайшие дни небо над столицей будет облачным, а местами еще ожидаются дожди. Осадки, вероятно, прогнозируются только днем 1 августа и они будут мелкими.

Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +25…26 градусов, а в ночное — упадут до +15…17 градусов. Самые сильные ветры не превысят свою силу более 3 м/с (легких).

Когда ожидаются дожди

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидаются ли в Украине дожди в начале августа.