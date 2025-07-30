Какие сюрпризы подкинет август Украине: некоторые регионы наконец-то выдохнут после удушающей жары

"Телеграф" рассказывает, в каких регионах станет легче дышать

В последние несколько дней в ряде областей Украины (преимущественно в центральных и западных регионах) прошли мощные грозы, сопровождавшиеся сильными ливнями, местами с разрушительными шквалами и большим градом.

Виной тому оказались температурные контрасты и разные воздушные массы. На востоке царит жара и сухой воздух, в то же время с северо-запада распространяется влажная и неустойчивая температура. К этому добавить еще атмосферное давление – оно благоприятно повлияло на развитие дождливой облачности. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

Какая будет погода в начале августа

По словам метеоролога, в начале августа ожидается постепенное изменение воздушной массы на более прохладное и спокойное, а также незначительное повышение атмосферного давления. Однако на юге и востоке Украины и в Крыму будет продолжаться жара — жаркий и сухой воздух из Средней Азии не покинет эти регионы. Температура днем здесь будет стабильно высокой и будет превышать климатическую норму на 4 – 6 °С. Впрочем, немного снизит градус жары компактный циклон. Из-за него 4 августа в Левобережной части Украины возникнут умеренные, местами и значительные осадки. Он принесет такую долгожданную влагу в уже давно страдающие от засухи регионы.

С 6 по 10 августа погода изменится — из-за зонального воздушного потока западного направления и области повышенного давления осадки прекратятся. Температура воздуха будет колебаться в пределах климатической нормы (возможны незначительные отклонения).

Таким образом, как говорит Игорь Кибальчич, самые жаркие дни следует ожидать в период со 2 по 4 августа включительно, когда дневная температура составит +26… +32 °С, в южных, центральных и восточных областях +33… +38 °С. Затем, начиная с западных и северных областей, распространится прохладная воздушная масса, поэтому максимальная температура снизится на 5 – 7 °С.

Ливень в Житомире 29 июля

С 5 по 10 августа состоится очередной этап похолодания, который сильнее коснется западных и южных областей. Здесь ночная температура опустится в среднем до +10…+15 °С, а дневная будет колебаться в диапазоне +19…+25 °С. На юге и востоке продлится период относительно жаркой погоды, но все же станет ощутимо прохладнее по сравнению с началом месяца.

По итогам метеоролога в течение первых десяти дней августа в Украине будет постепенно снижаться температура. При этом на западе Украины уже ощутят первое дыхание осени — ожидаются низкие ночные температуры воздуха, утренние туманы и сокращение светового дня.

Осадки станут равномернее, однако больше их будет в центре и на севере Украины.

На карте представлен прогноз средней аномалии температуры воздуха в Европе на период с 4 по 11 августа. Хорошо заметно, что в западных областях Украины погода окажется немного прохладнее обычного, а на крайнем юго-востоке – на 0,5 – 1 °С теплее климатической нормы, говорит Игорь Кибальчич.

Температурная карта

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