Жара сменится другой напастью: к чему украинцам готовиться в августе

Длительные осадки накроют страну

Дождь в Украине будет заливать в начале августа. По прогнозам метеорологов, украинцы должны готовиться к значительным осадкам и умеренно теплой погоде в первые дни летнего месяца, а именно 4 и 6 августа. Какая же будет температура?

Об этом расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Синоптики предупредили, что 4 августа дожди покроют большую часть территории Украины.

Особенно интенсивные осадки ожидаются в западных и северо-западных регионах, включая Волынскую, Ровенскую, Житомирскую области, а также центральные районы страны. При этом ночные температуры будут колебаться от +14 до +21 градусов тепла, однако днем термометры будут показывать от +23 до +33 градусов тепла.

Погода в Украине

В то же время, синоптики сервиса Ventusky прогнозируют, что дожди начнутся с 6 августа, охватив еще большую территорию страны. По данным карты осадков, наиболее мощные дождевые фронты пройдут через западную Украину, в частности, Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.

Поэтому украинцам следует иметь при себе зонтики и дождевики, особенно тем, кто планирует поездки по западным регионам страны. Водителям следует осторожничать на дорогах из-за возможного ухудшения видимости во время дождя.

О том, какие сюрпризы подкинет погода в августе для Украины, читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, где будет прохладно в выходной 3 августа.