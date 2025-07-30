Станет легче, но не сразу. Что приготовило начало августа для украинцев

Синоптик рассказала, когда в Украине станет прохладнее

Местами в Украине держится адская жара, но уже в начале августа температура кое-где снизится. Хотя в некоторых областях показатели на термометрах будут держаться выше 30 градусов тепла.

Уже с 30 июля украинцам станет легче дышать, но на Юге и Востоке жаркая погода продлится и в начале августа. Там ослабление жары ожидается только ближе ко второй декаде месяца, как рассказала на своей странице в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха. На юге тем временем жара несколько ослабнет 31 июля. Однако в целом, Юг, Восток и Днепропетровщина и в дальнейшем будут испытывать на себе влияние высокой температуры воздуха.

Синоптик говорит, что ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа, то есть почти во второй декаде августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему украинцам нужно быть осторожными в среду, 30 июля. Синоптики предупреждают, что пол нашей страны находится в "красной" зоне.