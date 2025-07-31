Без дощу знову не обійдеться? Якою буде погода в Києві на початку серпня
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Чи може хмарність зіпсувати настрій киянам
Початок серпня у Києві обіцяє бути теплим і здебільшого сонячним. Однак синоптики кажуть, що протягом 1-2 серпня можливі дрібні дощі.
За прогнозом в Погода&Радар та Sinoptik, температура вдень сягатиме близько +24…26 °C. Вночі ж вона опускатиметься до +14…17 °C.
Протягом п'ятниці, 1 серпня, Київ насолоджуватиметься сонячною та теплою погодою. Синоптична ситуація не зміниться й у суботу, 2 серпня.
Повітря має прогрітись до +24…26 градусів вдень та охолонути до +14 градусів вночі. Тим часом сила вітрів не сягне вище помірних 6 м/с.
Натомість у Sinoptik прогнозують, що найближчими днями небо над столицею буде хмарним, а місцями ще очікуються дощі. Опади, ймовірно, прогнозуються тільки вдень 1 серпня і вони будуть дрібними.
Показники на термометрах у денний час виростуть до +25…26 градусів, а в нічний — впадуть до +15…17 градусів. Найсильніші вітри не перевищать свою силу понад 3 м/с (легких).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються в Україні дощі на початку серпня.