Без дощу знову не обійдеться? Якою буде погода в Києві на початку серпня

Чи може хмарність зіпсувати настрій киянам

Початок серпня у Києві обіцяє бути теплим і здебільшого сонячним. Однак синоптики кажуть, що протягом 1-2 серпня можливі дрібні дощі.

За прогнозом в Погода&Радар та Sinoptik, температура вдень сягатиме близько +24…26 °C. Вночі ж вона опускатиметься до +14…17 °C.

Протягом п'ятниці, 1 серпня, Київ насолоджуватиметься сонячною та теплою погодою. Синоптична ситуація не зміниться й у суботу, 2 серпня.

Повітря має прогрітись до +24…26 градусів вдень та охолонути до +14 градусів вночі. Тим часом сила вітрів не сягне вище помірних 6 м/с.

Чи буде дощити

Натомість у Sinoptik прогнозують, що найближчими днями небо над столицею буде хмарним, а місцями ще очікуються дощі. Опади, ймовірно, прогнозуються тільки вдень 1 серпня і вони будуть дрібними.

Показники на термометрах у денний час виростуть до +25…26 градусів, а в нічний — впадуть до +15…17 градусів. Найсильніші вітри не перевищать свою силу понад 3 м/с (легких).

Коли очікуються дощі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються в Україні дощі на початку серпня.