Настоящий курорт. Украинцы шутят из-за сильного потопа в Киеве (видео)

Ливень не будет утихать до вечера, по прогнозам синоптиков

Киев в очередной раз затопило из-за сильного ливня, гром которого довольно сильно напугал украинцев. В сети уже появляются шутки о залитых водой дорогах.

Соответствующие видео распространяют местные каналы. Отмечается, что 28 июля столицу накрывают достаточно сильные осадки.

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На видео с такой подписью показано, как автобус едет по залитой водой дороге. При этом дождь не утихает и ситуация понемногу в столице становится все хуже. По прогнозам Гидрометцентра, дождь с грозой будет держаться до конца дня в Киеве и области. По области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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Кроме этого в результате ливня в одном из ТЦ вода начала лить прямо с потолка. Паблики советуют киевлянам брать с собой на шоппинг резиновые сапоги. К слову, на Оболони от чрезмерных осадков образовалась огромная лужа.

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Также в сети показали видео, как коммунальные службы огонь, который охватил дерево, ведь в него ударила молния. О том, смертелен ли этот удар для человека, читайте в материале "Каждая многоэтажка под угрозой? Действительно ли молния может убить и есть ли опасность в городах ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одесской области сильный ураган поднял в воздух батут.