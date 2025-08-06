Киевлянам в очередной раз надо доставать зонтики: когда столицу снова зальет

Август в Киеве начался с тепла и кратковременных дождей

В Киеве и дальше будет сохраняться благоприятная погода. По прогнозам синоптиков, местами лишь возможны кратковременные дожди и свежий ветер.

Температура днем в течение 7-8 августа ожидается в пределах +23…25 градусов, а ночью показатели упадут до +14 градусов, как передали в Украинском гидрометеорологическом центре и Meteofor.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение 7 и 8 августа ожидается переменная облачность, а ночью четверга пройдут дожди. Дневная температура в городе будет колебаться в коридоре от +23 до 25 градусов, а ночная — зафиксируется около +14 градусов.

В свою очередь скорость ветра не будет превышать свежих 10 м/с.

Когда будет дождь

В Meteofor дали почти похожий прогноз погоды на эти дни. Четверг-пятница принесут в город небольшую облачность, а дожди должны пройти ночью 7 августа. Показатели на термометрах днем повысятся до +24…25 градусов, а ночью — упадут до +14…17 градусов.

В то же время самые сильные ветры предполагаются во второй половине четверга — свежие 8 м/с.

Какая будет температура в городе

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жара в Украине резко закончится. Синоптики поделились прогнозом, когда придет нестабильная погода.