Номинант на улов месяца: в Киеве рыбак выловил из озера неприятный сюрприз (видео)

Добычу отпустили

Рыбаки в Украине обычно хвастаются богатым уловом, а на спиннинг мужчины в Киеве попалась змея. К счастью, неядовитая.

Видео необычного улова опубликовано в Telegram-канале "Рыбак Киев". Уточняется, что мужчина ловил спиннинг на силиконовую приманку на озере Министерка (Редькино) на Оболони в Киеве. На нее "клюнул" уж, рыбак отпустил его.

Озеро Министерка считается одним из самых чистых водоемов в Киеве

Площадь озера 45,1 га, она образовалась в результате заполнения водой карьера гидронамыва. Озеро Министерка имеет вытянутую форму, средняя глубина 8-9 метров, максимальная – 14. В озере водятся разные виды рыбы, в частности можно встретить щуку, карпа, плотву, окуня. Раньше мы подробно рассказывали об озере Министерка.

Озеро Министерка – настоящий рай для любителей рыбалки

Водяной уж — безвредный для человека, он даже приносит пользу

Уж – это неядовитая змея из семьи уже (Colubridae). В Украине самый распространенный обычный уж (Natrix natrix), которого также называют водяной уж, именно он попал на крючок рыбака в Киеве.

Ужей часто путают с гадюками

Как выглядит уж

Длина 60-120 см, иногда до 150 см

Окрас серо-зеленый, бурый или черноватый с темными пятнами

Имеет характерные желтые или оранжевые пятна за головой (у обычного ужа)

Круглые зрачки (в отличие от гадюки с вертикальными зрачками)

Ужи живут вблизи рек, озер, болот, хорошо плавают и ныряют. Питается эта змея лягушками, рыбой, мелкими грызунами. Зимует в норах, под корнями деревьев.

Уж совершенно безвреден для человека, он не имеет ядовитых желез. Однако, почувствовав угрозу, может шипеть и испускать неприятный запах. Иногда прикидывается мертвым.

Ужей часто путают с ядовитыми змеями. Однако они не только безопасны, но даже полезны — контролируют популяции вредных грызунов и насекомых.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном улове украинки. Женщине удалось выловить рыбу на 15 кг.