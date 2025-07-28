Киев тонет после каждого ливня: почему столица превращается в "Венецию" и есть ли выход из гидрокошмара

Потоп после дождя в Киеве иногда становится главной причиной опозданий

После каждого сильного ливня ленты столичных каналов заполняются фотографиями и видео того, в каком состоянии находятся улицы Киева. Обычно на таких проезжие части подтоплены, что затрудняет движение как автомобильного, так и общественного транспорта. И это в столице продолжается уже далеко не первый год.

"Телеграф" попытался разобраться, в чём заключается суть этой проблемы и есть ли варианты её решения.

Пример 28 июля

В ночь на понедельник, 28 июля, помимо российского комбинированного обстрела, на Киев обрушилась сильная гроза: звуки грома жители столицы путали со звуками работы ПВО, а ненастье задержалось – сильный дождь продолжает заливать улицы.

Жители города уже публикуют фото и видео своих маршрутов на работу:

Осадки не планируют уходить и в ближайшее время, в частности, в Укргидрометцентре 29 и 30 июля также прогнозируют дожди, однако уже без грозы. И если для киевлян и гостей столицы это будет означать облегчение – по крайней мере, уже не придётся пугаться громких звуков, то система канализации города не будет в восторге от этих новостей.

Как работает дождевая канализация Киева

Дождевая канализация столицы — это сложная сеть инженерных сооружений, которая должна обеспечить быстрый отвод осадков с улиц, дворов и крыш. Её главная цель — предотвращать подтопления и защищать инфраструктуру, но система давно нуждается в модернизации.

Дождеприёмные решётки, колодцы, трубопроводы, большие коллекторы, насосные станции и иногда очистные сооружения — так выглядит дождевая канализация Киева. Решётки, расположенные вдоль дорог и тротуаров, собирают воду и задерживают мусор. После этого вода самотёком или с помощью насосов направляется через подземные трубы к главным коллекторам, а оттуда — в водоёмы или на очистные сооружения.

Основное направление — в Днепр и его притоки, в частности Лыбидь и Сырец. Часть стоков проходит очистку, но большинство попадает в водоёмы без всякой фильтрации, что создаёт экологические риски. Например, в Бортничи сбрасывают бытовые и дождевые воды из старых кварталов. Также в городе действуют крупные коллекторы — Лыбедский, Подольский, Дарницкий.

Во время сильных ливней вода может накапливаться в регулировочных камерах или шлюзах, которые уменьшают риск перегрузки системы.

Изменения остались на бумаге

Заместитель министра образования, депутат Киевсовета и доктор экономических наук Андрей Витренко заявил, что Киев с каждым ливнем оказывается на грани инфраструктурной катастрофы, а ливневая канализация давно не соответствует потребностям города.

Киевляне уже привыкли, что с каждым ливнем наш город оказывается на грани инфраструктурной катастрофы. Дождевая канализация Киева — устаревшая, забитая и давно не соответствует потребностям современного мегаполиса

Он напомнил, что в 2020 году Виталий Кличко дал старт городской программе реконструкции ливневой канализации — предусматривались инвентаризация сетей, создание технических паспортов и передача новых участков в коммунальную собственность. Программа была утверждена до 2026 года, но, по словам Витренко, никакого реального результата она не дала.

"Всё осталось на бумаге. Киев — беззащитен перед каждым ливнем, несмотря на громкие обещания мэра", — отметил он.

Витренко подчеркнул, что системные решения отсутствуют, а городская власть лишь наблюдает сверху. Он призвал к немедленному созданию публичного и профессионального плана модернизации дождевой инфраструктуры столицы.

Почему Киев тонет

Одна из главных причин регулярных подтоплений в Киеве — критически изношенная и устаревшая дождевая канализация, которая не соответствует современным климатическим и урбанистическим реалиям. Об этом говорится в проекте решения о Комплексной целевой программе повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы.

Большинство коллекторов и труб было проложено ещё в 1950-1970-х годах, когда проектировались значительно более низкие объёмы осадков и менее плотная застройка. Сегодня сети часто имеют малый диаметр, трещины или полностью забиты, что существенно снижает их пропускную способность.

Комплексная целевая программа повышения энергоэффективности

Ситуацию осложняет комбинированная система канализации в центральных районах столицы — когда бытовые и дождевые стоки идут по одному коллектору. В период сильных осадков такая система мгновенно перегружается. Яркий пример — Лыбедский коллектор, который обслуживает правобережную часть Киева и регулярно не справляется с нагрузкой.

Во время ливней нагрузка на систему возрастает на 20-40%, а иногда даже до 50%. Все аварийные участки в таких условиях перегружаются, а некоторые коллекторы — разрушаются.

Особенно опасной является ситуация с Главным городским канализационным коллектором, срок эксплуатации которого завершился ещё в 1992 году. Из-за коррозии он находится в аварийном состоянии, и дальнейшая работа без ремонта может привести к техногенной катастрофе. В неудовлетворительном состоянии также находятся дюкерные переходы через Днепр и большинство коллекторов, построенных в 1950–1980-х годах.

Согласно проекту решения о Комплексной программе повышения энергоэффективности и развития ЖКХ Киева на 2021–2025 годы, ежегодно необходимо заменять не менее 50 км наиболее изношенных сетей.

Наиболее острые проблемы водоотведения Киева:

аварийное состояние Бортнической станции аэрации и иловых полей;

критический износ напорных и самотёчных коллекторов;

потребность в срочном ремонте дюкерных переходов;

угроза коллапса из-за коррозии и отсутствия обновления.

"Телеграф" направил запрос в коммунальные службы Киева, чтобы узнать, какие методы борьбы с затоплением улиц они используют и происходит ли модернизация водосточных систем столицы сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что август традиционно считается самым сухим и солнечным месяцем лета. Из-за антициклонов, формирующихся в это время над Восточной Европой, устанавливается жаркая и маловетреная погода с минимальным количеством осадков. Однако в августе нередко случаются грозы и другие опасные метеоявления.