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Киев тонет после каждого ливня: почему столица превращается в "Венецию" и есть ли выход из гидрокошмара

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Потоп в Киеве Новость обновлена 28 июля 2025, 16:09
Потоп в Киеве. Фото Коллаж "Телеграф"

Потоп после дождя в Киеве иногда становится главной причиной опозданий

После каждого сильного ливня ленты столичных каналов заполняются фотографиями и видео того, в каком состоянии находятся улицы Киева. Обычно на таких проезжие части подтоплены, что затрудняет движение как автомобильного, так и общественного транспорта. И это в столице продолжается уже далеко не первый год.

"Телеграф" попытался разобраться, в чём заключается суть этой проблемы и есть ли варианты её решения.

Пример 28 июля

В ночь на понедельник, 28 июля, помимо российского комбинированного обстрела, на Киев обрушилась сильная гроза: звуки грома жители столицы путали со звуками работы ПВО, а ненастье задержалось – сильный дождь продолжает заливать улицы.

Жители города уже публикуют фото и видео своих маршрутов на работу:

Осадки не планируют уходить и в ближайшее время, в частности, в Укргидрометцентре 29 и 30 июля также прогнозируют дожди, однако уже без грозы. И если для киевлян и гостей столицы это будет означать облегчение – по крайней мере, уже не придётся пугаться громких звуков, то система канализации города не будет в восторге от этих новостей.

Как работает дождевая канализация Киева

Дождевая канализация столицы — это сложная сеть инженерных сооружений, которая должна обеспечить быстрый отвод осадков с улиц, дворов и крыш. Её главная цель — предотвращать подтопления и защищать инфраструктуру, но система давно нуждается в модернизации.

Дождеприёмные решётки, колодцы, трубопроводы, большие коллекторы, насосные станции и иногда очистные сооружения — так выглядит дождевая канализация Киева. Решётки, расположенные вдоль дорог и тротуаров, собирают воду и задерживают мусор. После этого вода самотёком или с помощью насосов направляется через подземные трубы к главным коллекторам, а оттуда — в водоёмы или на очистные сооружения.

Основное направление — в Днепр и его притоки, в частности Лыбидь и Сырец. Часть стоков проходит очистку, но большинство попадает в водоёмы без всякой фильтрации, что создаёт экологические риски. Например, в Бортничи сбрасывают бытовые и дождевые воды из старых кварталов. Также в городе действуют крупные коллекторы — Лыбедский, Подольский, Дарницкий.

Во время сильных ливней вода может накапливаться в регулировочных камерах или шлюзах, которые уменьшают риск перегрузки системы.

Изменения остались на бумаге

Заместитель министра образования, депутат Киевсовета и доктор экономических наук Андрей Витренко заявил, что Киев с каждым ливнем оказывается на грани инфраструктурной катастрофы, а ливневая канализация давно не соответствует потребностям города.

Киевляне уже привыкли, что с каждым ливнем наш город оказывается на грани инфраструктурной катастрофы. Дождевая канализация Киева — устаревшая, забитая и давно не соответствует потребностям современного мегаполиса

Он напомнил, что в 2020 году Виталий Кличко дал старт городской программе реконструкции ливневой канализации — предусматривались инвентаризация сетей, создание технических паспортов и передача новых участков в коммунальную собственность. Программа была утверждена до 2026 года, но, по словам Витренко, никакого реального результата она не дала.

"Всё осталось на бумаге. Киев — беззащитен перед каждым ливнем, несмотря на громкие обещания мэра", — отметил он.

Витренко подчеркнул, что системные решения отсутствуют, а городская власть лишь наблюдает сверху. Он призвал к немедленному созданию публичного и профессионального плана модернизации дождевой инфраструктуры столицы.

Почему Киев тонет

Одна из главных причин регулярных подтоплений в Киеве — критически изношенная и устаревшая дождевая канализация, которая не соответствует современным климатическим и урбанистическим реалиям. Об этом говорится в проекте решения о Комплексной целевой программе повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы.

Большинство коллекторов и труб было проложено ещё в 1950-1970-х годах, когда проектировались значительно более низкие объёмы осадков и менее плотная застройка. Сегодня сети часто имеют малый диаметр, трещины или полностью забиты, что существенно снижает их пропускную способность.

Комплексная целевая программа повышения энергоэффективности
Комплексная целевая программа повышения энергоэффективности

Ситуацию осложняет комбинированная система канализации в центральных районах столицы — когда бытовые и дождевые стоки идут по одному коллектору. В период сильных осадков такая система мгновенно перегружается. Яркий пример — Лыбедский коллектор, который обслуживает правобережную часть Киева и регулярно не справляется с нагрузкой.

Во время ливней нагрузка на систему возрастает на 20-40%, а иногда даже до 50%. Все аварийные участки в таких условиях перегружаются, а некоторые коллекторы — разрушаются.

Особенно опасной является ситуация с Главным городским канализационным коллектором, срок эксплуатации которого завершился ещё в 1992 году. Из-за коррозии он находится в аварийном состоянии, и дальнейшая работа без ремонта может привести к техногенной катастрофе. В неудовлетворительном состоянии также находятся дюкерные переходы через Днепр и большинство коллекторов, построенных в 1950–1980-х годах.

Согласно проекту решения о Комплексной программе повышения энергоэффективности и развития ЖКХ Киева на 2021–2025 годы, ежегодно необходимо заменять не менее 50 км наиболее изношенных сетей.

Наиболее острые проблемы водоотведения Киева:

  • аварийное состояние Бортнической станции аэрации и иловых полей;
  • критический износ напорных и самотёчных коллекторов;
  • потребность в срочном ремонте дюкерных переходов;
  • угроза коллапса из-за коррозии и отсутствия обновления.

"Телеграф" направил запрос в коммунальные службы Киева, чтобы узнать, какие методы борьбы с затоплением улиц они используют и происходит ли модернизация водосточных систем столицы сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что август традиционно считается самым сухим и солнечным месяцем лета. Из-за антициклонов, формирующихся в это время над Восточной Европой, устанавливается жаркая и маловетреная погода с минимальным количеством осадков. Однако в августе нередко случаются грозы и другие опасные метеоявления.

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