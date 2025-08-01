Ливни испортили жатву: где в Украине под угрозой качество и количество урожая

В июле дожди остановили жатву и угрожают потерей урожая, болезнями зерна и ухудшением его качества.

Июльская дождливая погода существенно замедлила уборочную кампанию в Черкасской области, несмотря на сложившийся высокий урожай ранних хлебов. Из-за затяжных дождей аграрии не могут быстро и качественно собрать зерно и уже терпят первые убытки.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, с 16 июля на территории области начались неравномерные, но частые дожди, сопровождавшиеся в отдельные дни грозами, градом и шквалами.

"Погодные условия в этом году позволили сформировать высокий урожай ранних зерновых, однако не дают возможности быстро и качественно провести уборку. С 16 июля в области участились дожди, которые распределялись по территории крайне неравномерно во времени — даже в пределах одного населённого пункта. В отдельные дни кратковременные ливни сопровождались грозами, градом и шквалистым ветром. Это соответствовало критериям опасных метеорологических явлений разной степени опасности и причиняло убытки хозяйствам", — сказал он.

По наблюдениям метеостанций, ливни продолжались от 5 до 12 дней в зависимости от района. Меньше дней с дождем было в Звенигородке — всего 20 мм, а больше всего — в Умани, где зафиксировано 112 мм осадков, что составляет более половины летней нормы.

"Это повлекло за собой неравномерное увлажнение почв под поздними сельхозкультурами по всей области — одни участки страдают от засухи, другие имеют оптимальную влажность. В то же время посевы получили локальные повреждения от ливней, града и шквалов", — добавил Постригань.

Он объяснил, что первым следствием стало задержание уборочной кампании, что может негативно отразиться на конечных показателях валового сбора.

"Как известно, после достижения полной спелости урожай зерна на корню сохраняється без изменений в течение 5 суток. В дальнейшем с каждым днём теряется до 1 % зерна. Перестой на корню приводит к значительному увеличению осыпания зерна и ухудшению его качества. Затяжная уборка урожая способствует увеличению повреждения зерна вредителями", — отметил он.

Второе последствие – повышение влажности зерна, что автоматически увеличивает расход аграриев на сушку.

"Ведь условий для быстрого высыхания зерна нет — относительная влажность воздуха повышена, а дожди в основном выпадали с небольшим перерывом в 1-3 дня. Значит есть возможности поражения зерна грибковыми болезнями", — объяснил начальник Черкасского Гидрометцентра.

Кроме этого возможно появление проросшего зерна прямо в колосе на нескошенных растениях — уже фиксирующих в некоторых районах.

"Прорастание начинается при сумме осадков 20 мм и более. Фактически же, по наблюдениям метеостанции Умань, только за 4 часа дождя выпало 42 мм, а за 4 суток подряд больше месячной нормы", — уточнил он.

Также, по словам Постриганя, уменьшается содержание клейковины и белка, что в свою очередь снижает хлебопекарные свойства. При сложившейся ситуации наибольшие потери могут понести хозяйства юго-западной части области, где количество осадков наивысшая интенсивность непогоды.