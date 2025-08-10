С нацистским флагом и сигаретой в зубах: работница киевского суда интересно отдохнула, но "спалилась" (фото)

Одна из "сторис" с отдыха была удалена буквально через пять минут после публикации в социальной сети

Секретарь судебного заседания Святошинского суда Киева Анастасия Мырзак оскандалилась фотографиями в своих социальных сетях.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. На странице Мырзак в Instagram были опубликованы несколько интересных stories, которые просто не могли не привлечь внимание.

На одном из показанных фото девушка позирует в компании семи молодых людей, сидя на плечах у одного из них. Судя по обстановке, друзья отдыхали на природе.

Сторис Анастасии Мырзак в Instagram

Однако позже появилась другая фотография, на которой Мырзак позирует с сигаретой в зубах и держит в руках нацистский символ — государственный военный флаг III Рейха.

Справка: Третий Рейх — это неофициальное название нацистской Германии, существовавшей в период с 1933 по 1945 годы, когда Адольф Гитлер и нацистская партия контролировали стран.

Сторис Анастасии Мырзак в Instagram

Что интересно, эта "сторис" с флагом была удалена буквально спустя пять минут после публикации.

Сейчас страница Мырзак в Instagram закрыта и доступна только для подписчиков.

Страница Анастасии Мырзак в Instagram

На платформе YouControl была опубликована декларации Анастасии Мырзак за 2024 год.

Декларация Анастасии Мырзак. Скриншот: YouControl

Стоит добавить, что ранее Мырзак также работала в Печерском районном суде Киева, а в 2024 году сменила работу.

Декларация Анастасии Мырзак. Скриншот: YouControl

