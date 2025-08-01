Подарили иномарку? Судья заработала миллионы и удивила своей декларацией

Судья получила крупный подарок в неденежной форме

Судья Верховного суда Сытник Елена за прошлый год получила зарплату в размере более 4,5 миллиона гривен. При этом она приобрела автомобиль.

Информация об этом была опубликована в декларации судьи за 2024 год. В ней также указаны данные об имуществе и доходах членов ее семьи.

Елена Сытник прописана в столичной квартире, которая принадлежит Киевскому городскому совету. В этом же городе у нее есть право пользования на паркоместо, земельный участок и дачный дом. Также ей принадлежат два земельных участка в Харьковской области, которые она приобрела в 2011 году за 55 006 гривен и 50 251 гривен.

Чем владеет Елена Сытник. Фото: скриншот декларации

Чем владеет Елена Сытник. Фото: скриншот декларации

Чем владеет Елена Сытник. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что в 2024 году Сытник купила автомобиль Subaru Forester 2017 года выпуска за 170 365 гривен.

Какую машину купила судья Елена Сытник. Фото: скриншот декларации

В прошлом году судья заработала 4 635 963 гривен. Также она получила проценты в банке в размере 2 981 гривен. В то же время ей был предоставлен подарок в неденежно форме на сумму 170 365 гривен. Это ровно столько, сколько стоит ее автомобиль.

Сколько зарабатывает судья Елена Сытник. Фото: скриншот декларации

Наличными Сытник хранит 46 000 гривен, 30 000 евро и 36 000 долларов. На банковских счетах у судьи есть в целом 249 157 гривен.

Сколько денег хранит судья Елена Сытник. Фото: скриншот декларации

Что известно о Елене Сытник

Родилась 24 мая1966 в пгт. Великий Бурлук Харьковской области.

Образование получила в Черниговском юридическом техникуме, а затем в Воронежском государственном университете.

В 1984 году была инструктором отдела пенсий и помощи Донецкого областного отдела социального обеспечения.

В период с 1989 по 1990 — юрисконсульт колхоза им. Шевченко Великобурлукского р-на.

1990-1991 года — юрисконсульт завода "Жовтень" в городе Купянск.

1991-1992 – юрисконсульт Изюмской межрайонной торговой базы.

1992-1995 — помощник прокурора Великобурлукского района Харьковской обл.

1995-1996 — юрисконсульт Великобурлукского сыродельного завода.

1996-2001 — судья, председатель Двуречанского районного суда Харьковской области.

2001-2011 — судья Апелляционного суда Харьковской обл.

С мая 2011 по ноябрь 2017 — судья, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных прав.

Затем Сытник стала судьей Верховного суда.

Елена Сытник

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что столичный судья Сергей Пойда удивил своими милионными доходами и покупками.