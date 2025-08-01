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Глава суда купил премиальный кроссовер и получил большую зарплату: что интересного в его декларации

Автор
Анастасия Мокрик
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Что известно из декларации Юрия Колтуна
Что известно из декларации Юрия Колтуна. Фото Коллаж "Телеграфа"

Почти полмиллиона гривен судья получил от продажи движимого имущества

Глава Яворского районного суда Львовской области Юрий Колтун в 2024 году купил премиальный кроссовер и получил доход в размере почти 1,5 млн гривен.

Об этом стало известно из декларации судьи за прошлый год. В документе указано, что Колтун имеет собственную квартиру во Львове, которую он купил в 2017 году за 891 000 гривен.

Также во Львове у него есть квартира в общей собственности с Оксаной Колтун и Игорем Колтуном.

Чем владеет судья Юрий Колтун
Каким имуществом владеет судья Юрий Колтун. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств отмечается, что в 2024 году Колтун приобрел автомобиль Audi Q5 2014 года выпуска за 646 300 гривен.

В 2024 году судья Юрий Колтун купил себе автомобиль
Какая машина у судьи Юрия Колтуна. Фото: скриншот декларации

Заработная плата Колтуна в прошлом году составила 1 075 110 гривен. Еще 400 000 гривен он получил доход от продажи движимого имущества.

Какая зарплата у судьи Юрия Колтуна
Сколько зарабатывает судья Юрий Колтун. Фото: скриншот декларации

Наличными судья хранит 250 000 гривен и 19 000 долларов. На банковских счетах у него есть 20 575 гривен.

Какие сбережения есть у судьи Юрия Колтуна
Сколько денег хранит судья Юрий Колтун. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Юрий Первушин в 2024 году приобрел дорогой автомобиль и получил миллионную зарплату. Но несмотря на высокие доходы в его декларации есть интересные моменты.

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#Судья #Зарплата #Декларация #Доход #Юрий Колтун