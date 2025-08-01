Глава суда купил премиальный кроссовер и получил большую зарплату: что интересного в его декларации

Почти полмиллиона гривен судья получил от продажи движимого имущества

Глава Яворского районного суда Львовской области Юрий Колтун в 2024 году купил премиальный кроссовер и получил доход в размере почти 1,5 млн гривен.

Об этом стало известно из декларации судьи за прошлый год. В документе указано, что Колтун имеет собственную квартиру во Львове, которую он купил в 2017 году за 891 000 гривен.

Также во Львове у него есть квартира в общей собственности с Оксаной Колтун и Игорем Колтуном.

Каким имуществом владеет судья Юрий Колтун. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств отмечается, что в 2024 году Колтун приобрел автомобиль Audi Q5 2014 года выпуска за 646 300 гривен.

Какая машина у судьи Юрия Колтуна. Фото: скриншот декларации

Заработная плата Колтуна в прошлом году составила 1 075 110 гривен. Еще 400 000 гривен он получил доход от продажи движимого имущества.

Сколько зарабатывает судья Юрий Колтун. Фото: скриншот декларации

Наличными судья хранит 250 000 гривен и 19 000 долларов. На банковских счетах у него есть 20 575 гривен.

Сколько денег хранит судья Юрий Колтун. Фото: скриншот декларации

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Юрий Первушин в 2024 году приобрел дорогой автомобиль и получил миллионную зарплату. Но несмотря на высокие доходы в его декларации есть интересные моменты.