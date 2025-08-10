"Минусы?" Работница киевского суда любопытно ответила на скандал с нацистским флагом (фото)

Женщина, похоже, не видит в случившемся проблемы

Секретарь судебного заседания Святошинского суда Киева Анастасия Мырзак, которая прославилась в сети после публикации фотографий с флагом нацистской Германии, своеобразно ответила на шумиху. Кроме того, она обнародовала новый снимок, который снова быстро удалила.

В своих сториз в Instagram она показала флаг Третьего Рейха, с которым фотографировалась до этого. Как и в первом случае, снимок в ее соцсетях продержался несколько минут.

Впрочем, интернет ничего не забывает, а потому скриншот попал в распоряжение "Телеграфа".

Скриншот со страницы Мырзак

Похоже, что после огласки в СМИ Мырзак столкнулась с волной негатива в сети. Но по ее реакции в комментариях не заметно, что она о чем-то сожалеет или считает свои поступки неправильными.

Мырзак не особо опечалена вниманием в сети

Что предшествовало

10 августа "Телеграфу" стало известно от своих источников, что сотрудница Святошинского суда Анастасия Мырзак в своих соцсетях обнародовала снимок с флагом и сигаретой. Зачем он был выложен на всеобщее обозрение, не совсем понятно, как и то, зачем нужно было фотографироваться с запрещенной в Украине символикой.

Первое фото Мырзак

