Роскошная жизнь: судья Верховного суда купил новый элитное авто и заработал миллионы

У судьи теперь есть два автомобиля Audi

Судья Верховного суда Владимир Соколов в 2024 году обзавелся дорогим автомобилем. А его общий доход превысил 6 миллионов гривен.

Об этом стало известно из декларации судьи за прошлый год. В ней также указаны данные об имуществе и доходах Соколова.

В документе отмечено, что в собственности судьи есть квартира в Харькове и гараж в Сумах. Также с 2019 года он арендует квартиру в Киеве.

Чем владеет судья Владимир Соколов. Фото: скриншот декларации

Чем владеет судья Владимир Соколов. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что у Соколова есть два автомобиля. Первый — Audi Q5 2019 года выпуска, который судья приобрел в 2021 году за 1 296 000 гривен. Второй — Audi Q5 2023 года выпуска, который Соколов приобрел в 2024 году за 2 050 000 гривен.

Судья Владимир Соколов купил машину в 2024 году. Фото: скриншот декларации

За 2024 год заработная плата судьи составила 4762521 гривен. Также он получил 1 350 000 в качестве дохода от отчуждения движимого имущества.

Какая зарплата у судьи Владимира Соколова. Фото: скриншот декларации

Отмечается, что Соколов хранит наличными 215 000 долларов и 120 гривен. А его супруга — 40 000 гривен и 4 000 долларов. На банковских счетах у судьи есть в целом 1 410 238 гривен и 28 114 долларов. У его жены на банковских счетах — 5 214 гривен.

Сколько денег хранит судья Владимир Соколов. Фото: скриншот декларации

Что известно про Владимира Соколова

Владимир Соколов родился в 1981 году.

1998 – 2003 – учился в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого получил квалификацию юрист.

2002 – 2003 – учился в Харьковской государственной академии городского хозяйства получил квалификацию экономист.

2003 – 2004 – помощник судьи Хозяйственного суда Сумской области.

2004 – 2005 – работал в органах местного самоуправления.

2005 – 2007 – работал в частном секторе.

2007 – 2008 – занимался адвокатской деятельностью.

2008 – 2019 – судья Сумского окружного административного суда.

С 2008 – занимал административную должность заместителя председателя Сумского окружного административного суда.

Владимир Соколов. Фото: Судова влада України

2019 – Указом Президента Украины назначен на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что черкасский судья за год купил квартиру и машину общей стоимость более 4,5 млн гривен. Стали известны интеерсные детали его декларации.