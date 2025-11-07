Все из-за девушки: парень прыгнул из окна школы в Киеве, "Телеграф" узнал детали

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента

В пятницу, 7 ноября, в Киеве ученик выпрыгнул из окна третьего этажа школы. Инцидент произошел в учебном заведении Днепровского района столицы, а именно в лицее №141.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на источники. Известно, что молодой человек получил многочисленные травмы, среди которых перелом обеих ног.

Что нужно знать:

На одном из перерывов 17-летний школьник выпрыгнул из окна

Накануне у него якобы был конфликт с девушкой

Юношу госпитализировала скорая

По данным источников, инцидент произошел в лицее №141 на Русановке в Киеве. 17-летний ученик выпрыгну из окна якобы после разговора с девушкой. Во время перерыва между ним и его девушкой возникла ссора – она сказала ему, что хочет прекратить отношения. На следующем перерыве парень выпрыгнул из окна.

Ученик выпрыгнул из окна школы в Киеве

"Телеграф" позвонил в учебное заведение, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Однако там ответили коротко: "Без комментариев". Как сообщили в полиции, следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Сейчас идет разговор с администрацией заведения.

"Полиция выясняет обстоятельства падения школьника из окна учебного заведения в Днепровском районе столицы. Предварительно известно, что 17-летний парень выпрыгнул с третьего этажа. С травмами и переломами обеих ног он был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Для справки

Лицей №141 "Образовательные ресурсы и технологический тренинг" Днепровского района — это учебное заведение I-III ступеней с дошкольным отделением, начальной школой и гимназией. Открыта эта школа была в 2015 году. Она позиционирует себя как технологическое пространство с акцентом на информационные технологии, веб-дизайн, архитектурное и ландшафтное проектирование, программирование, робототехнику и микроэлектронику.

До 7 ноября 2025 года учебное заведение не попадало в скандалы и слыло достаточно неплохим образовательным пространством. Сейчас директор школы — Коньков Юрий Григорьевич.

