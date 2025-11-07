Все через дівчину: хлопець стрибнув з вікна школи в Києві, "Телеграф" дізнався деталі

Поліція з'ясовує усі обставини інциденту

У п'ятницю, 7 листопада, в Києві учень вистрибнув з вікна третього поверху школи. Інцидент стався у навчальному закладі Дніпровського району столиці, а саме у ліцеї №141.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на джерела. Відомо, що юнак отримав чисельні травми, серед яких перелом обох ніг.

Що треба знати:

На одній з перерви 17-річний школяр вистрибнув з вікна

Напередодні він нібито мав конфлікт з дівчиною

Юнака госпіталізувала швидка

За даними джерел, інцидент стався у ліцеї №141 на Русанівці в Києві. 17-річний учень вистрибну з вікна нібито після розмови з дівчиною. Під час перерви між ним та його дівчиною виникла сварка – вона сказала йому, що хоче припинити стосунки. На наступній перерві хлопець вистрибнув з вікна.

"Телеграф" зателефонував до навчального закладу, аби з'ясувати усі обставини інциденту. Однак там відповіли коротко: "Без коментарів". Як повідомили в поліції, слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські встановлюють обставини інциденту. Наразі триває розмова з адміністрацією закладу.

"Поліція зʼясовує обставини падіння школяра з вікна навчального закладу у Дніпровському районі столиці. Попередньо відомо, що 17-річний хлопець вистрибнув з третього поверху. Із травмами та переломами обох ніг його було госпіталізовано", — йдеться у повідомленні.

Для довідки

Ліцей №141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" Дніпровського району — це навчальний заклад I-III ступенів з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією. Відкрито цю школу було у 2015 році. Вона позиціонує себе як технологічний простій, з акцентом на інформаційні технології, вебдизайн, архітектурне та ландшафтне проєктування, програмування, робототехніку та мікроелектроніку.

До 7 листопада 2025 року навчальний заклад не потрапляв у скандали та мав славу досить непоганого освітнього простору. Наразі директор школи — Кіньков Юрій Григорович.

