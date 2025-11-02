В одесском клубе вспыхнул громкий скандал: вмешалась даже ОВА (видео)

В клуб также были вызваны сотрудники полиции

В Одессе произошел очередной языковой скандал из-за музыки на русском языке в клубе Palladium. На одной из последних вечеринок диджей включил трек на русском, после чего в заведение прибыла полиция.

Что нужно знать:

Из-за российской песни в клубе Palladium начался скандал, который дошел до военной администрации области

В СМИ отмечают, что в клубе играла песня беларусских музыкантов на русском языке

Олег Кипер дал поручение соответствующим департаментам разобраться в ситуации

Детали скандала

В социальных сетях распространили видео с вечеринки в одесском клубе Palladium. На кадрах слышно, что в заведении включили песню на русском языке.

Как пишет местное издание "Думская", играл трек белорусских музыкантов, которые поют на русском. На тот момент в клубе находилось порядка 1000 человек.

Естественно, такая ситуация вызвала резонанс и скандал в соцсетях.

Реакция Одесской ОВА

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер поручил разобраться в ситуации с использованием русскоязычной музыки в одесском клубе.

Одесса – город, который почти каждый день страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включаются песни российских исполнителей. И это на четвёртом году полномасштабной войны. Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, презирая память о погибших. Дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения подчеркнул Кипер.

Он добавил, что организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, официально признанном территорией боевых действий.

