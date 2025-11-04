В Киеве со скандалом закрылся сборный пункт ТЦК — все из-за слива фото изнутри. Собрали все детали

Военных уже отправили в воинские части за пределы Киева

Киевский городской ТЦК приостановил работу сборного пункта ДВРЗ в Днепровском районе столицы. Накануне журналистка Рамина Эсхакзай показала "эксклюзивные кадры" по этому пункту.

Что нужно знать:

Рамина в сети показала фото пункта с почти нечеловечными условиями

В ТЦК отрицают эту информацию, подчеркнув, что материалы журналистки ложные

Сборный пункт Киевского городского ТЦК расформирован, но официальная причина не скандал

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, получивший от Минобороны соответствующую информацию. По его словам, решение принято в отдельное распоряжение в связи с рассредоточением личного состава и организацией работы сборного пункта в новом формате.

Ответ нардепа от Минобороны

Известно, что приказом начальника Киевского городского ТЦК от 13 сентября военных отправили в воинские части за пределы Киева.

Что предшествовало

В середине октября журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала кадры ненадлежащих условий пребывания мобилизованных мужчин в пунктах ДВРЗ в Киеве. На кадрах видны и старые туалеты, грязные матрасы, ужасное состояние окон. Также Рамина показала, чем якобы кормят мобилизованных.

"Нет, это не обстановка в исправительной колонии сурового режима, сюда привозят людей после прохождения ВЛК в любом ТЦК города Киев. А потом они уже едут на БОВП (базовую общевойсковую подготовку, — Ред .) в учебные центры и после прохождения обучения отправятся защищать нашу с вами страну", — добавила журналистка.

Как выглядят окна в сборном пункте ДВРЗ

Чем кормят мобилизованный

Один из туалетов в сборном пункте

Грязные матрасы в сборном пункте

Однако в Киевском ТЦК назвали это дезинформацией. Сейчас же пункт Киевского ТЦК расформировали, официальная причина — рассредоточение личного состава и организация работы в новом формате.

