В Киеве со скандалом закрылся сборный пункт ТЦК — все из-за слива фото изнутри. Собрали все детали
Военных уже отправили в воинские части за пределы Киева
Киевский городской ТЦК приостановил работу сборного пункта ДВРЗ в Днепровском районе столицы. Накануне журналистка Рамина Эсхакзай показала "эксклюзивные кадры" по этому пункту.
Что нужно знать:
- Рамина в сети показала фото пункта с почти нечеловечными условиями
- В ТЦК отрицают эту информацию, подчеркнув, что материалы журналистки ложные
- Сборный пункт Киевского городского ТЦК расформирован, но официальная причина не скандал
Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, получивший от Минобороны соответствующую информацию. По его словам, решение принято в отдельное распоряжение в связи с рассредоточением личного состава и организацией работы сборного пункта в новом формате.
Известно, что приказом начальника Киевского городского ТЦК от 13 сентября военных отправили в воинские части за пределы Киева.
Что предшествовало
В середине октября журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала кадры ненадлежащих условий пребывания мобилизованных мужчин в пунктах ДВРЗ в Киеве. На кадрах видны и старые туалеты, грязные матрасы, ужасное состояние окон. Также Рамина показала, чем якобы кормят мобилизованных.
"Нет, это не обстановка в исправительной колонии сурового режима, сюда привозят людей после прохождения ВЛК в любом ТЦК города Киев. А потом они уже едут на БОВП (базовую общевойсковую подготовку, — Ред .) в учебные центры и после прохождения обучения отправятся защищать нашу с вами страну", — добавила журналистка.
Однако в Киевском ТЦК назвали это дезинформацией. Сейчас же пункт Киевского ТЦК расформировали, официальная причина — рассредоточение личного состава и организация работы в новом формате.
