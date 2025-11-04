Укр

В Киеве со скандалом закрылся сборный пункт ТЦК — все из-за слива фото изнутри. Собрали все детали

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Киевский городской ТЦК Новость обновлена 04 ноября 2025, 13:05
Киевский городской ТЦК. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военных уже отправили в воинские части за пределы Киева

Киевский городской ТЦК приостановил работу сборного пункта ДВРЗ в Днепровском районе столицы. Накануне журналистка Рамина Эсхакзай показала "эксклюзивные кадры" по этому пункту.

Что нужно знать:

  • Рамина в сети показала фото пункта с почти нечеловечными условиями
  • В ТЦК отрицают эту информацию, подчеркнув, что материалы журналистки ложные
  • Сборный пункт Киевского городского ТЦК расформирован, но официальная причина не скандал

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, получивший от Минобороны соответствующую информацию. По его словам, решение принято в отдельное распоряжение в связи с рассредоточением личного состава и организацией работы сборного пункта в новом формате.

Киевский городской ТЦК приостановил работу сборного пункта ДВРЗ
Ответ нардепа от Минобороны

Известно, что приказом начальника Киевского городского ТЦК от 13 сентября военных отправили в воинские части за пределы Киева.

Что предшествовало

В середине октября журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала кадры ненадлежащих условий пребывания мобилизованных мужчин в пунктах ДВРЗ в Киеве. На кадрах видны и старые туалеты, грязные матрасы, ужасное состояние окон. Также Рамина показала, чем якобы кормят мобилизованных.

"Нет, это не обстановка в исправительной колонии сурового режима, сюда привозят людей после прохождения ВЛК в любом ТЦК города Киев. А потом они уже едут на БОВП (базовую общевойсковую подготовку, — Ред .) в учебные центры и после прохождения обучения отправятся защищать нашу с вами страну", — добавила журналистка.

Как выглядит сборный пункт Киевского городского ТЦК
Как выглядят окна в сборном пункте ДВРЗ
Как выглядит сборный пункт Киевского городского ТЦК
Чем кормят мобилизованный
Как выглядит сборный пункт Киевского городского ТЦК
Один из туалетов в сборном пункте
Как выглядит сборный пункт Киевского городского ТЦК
Грязные матрасы в сборном пункте

Однако в Киевском ТЦК назвали это дезинформацией. Сейчас же пункт Киевского ТЦК расформировали, официальная причина — рассредоточение личного состава и организация работы в новом формате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине вступили в силу новые правила мобилизации.

Теги:
#Киев #ДВРЗ #ТЦК