Теракт или случайность? Полная картина взрыва на "Укрпочте" в Киеве, что на самом деле произошло (фото)
Человека, причастного к взрыву на почте, уже задержали
В сортировочном центре "Укрпочта" в Соломенском районе Киеве произошел взрыв во время осмотра посылки. В результате происшествия пострадали пять человек: работники отделения почты и специалисты таможенной службы. Как оказалось, опасная посылка была не одна.
Что нужно знать:
- 30 октября на одном из сортировочных центров "Укрпочты" в Киеве раздался взрыв во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей
- Система контроля сработала, но пятеро сотрудников все же получили ранения
- Удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым
- Полиция установила, что 40-летний житель Тернополя хотел отправить боеприпасы в качестве сувенира и они сдетонировали в посылке
- Мужчину задержали и теперь ему грозит до семи лет лишения свободы
Об инциденте сразу сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook. По его словам, инцидент произошел при проведении процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей.
Благодаря принятым мерам удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь
Мэр Киева Виталий Кличко также рассказал об этом инциденте в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавших госпитализировали.
Детали взрыва на "Укрпочте"
В Государственной таможенной службе Украины отметили, что взрыв произошел 30 октября во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины. Сдетонировал неизвестный предмет, вложенный в посылку.
После случившегося оформление отправлений в этой зоне было временно приостановлено.
Благодаря информационной системе Государственной таможенной службы удалось оперативно определить личность отправителя и выявить еще одну почтовую отправку с подозрительным вложением. Все отправления от данного отправителя обнаружены, а их таможенное оформление приостановлено
В пятницу, 31 октября, в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве рассказали детали происшествия. Было установлено, что 40-летний житель Тернополя хотел отправить боеприпасы в качестве сувенира. В результате взрывоопасная посылка со снарядом сдетонировала в сортировочном центре во время осмотра. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили останки снаряда.
Полицейские совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами.
Как отмечают в полиции, 40-летний мужчина был задержан по месту жительства. Во время проведения обыска в его квартире изъяли еще десяток боеприпасов.
Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления.
Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
