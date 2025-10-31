Теракт или случайность? Полная картина взрыва на "Укрпочте" в Киеве, что на самом деле произошло (фото)

Человека, причастного к взрыву на почте, уже задержали

В сортировочном центре "Укрпочта" в Соломенском районе Киеве произошел взрыв во время осмотра посылки. В результате происшествия пострадали пять человек: работники отделения почты и специалисты таможенной службы. Как оказалось, опасная посылка была не одна.

Что нужно знать:

30 октября на одном из сортировочных центров "Укрпочты" в Киеве раздался взрыв во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей

Система контроля сработала, но пятеро сотрудников все же получили ранения

Удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым

Полиция установила, что 40-летний житель Тернополя хотел отправить боеприпасы в качестве сувенира и они сдетонировали в посылке

Мужчину задержали и теперь ему грозит до семи лет лишения свободы

Об инциденте сразу сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook. По его словам, инцидент произошел при проведении процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей.

Благодаря принятым мерам удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь написал он.

Мэр Киева Виталий Кличко также рассказал об этом инциденте в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавших госпитализировали.

На "Укрпочте" случился взрыв 30 октября. Фото: Нацполиция

Детали взрыва на "Укрпочте"

В Государственной таможенной службе Украины отметили, что взрыв произошел 30 октября во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины. Сдетонировал неизвестный предмет, вложенный в посылку.

После случившегося оформление отправлений в этой зоне было временно приостановлено.

Благодаря информационной системе Государственной таможенной службы удалось оперативно определить личность отправителя и выявить еще одну почтовую отправку с подозрительным вложением. Все отправления от данного отправителя обнаружены, а их таможенное оформление приостановлено говорится в сообщении.

В Киеве на "Укрпочте" произошел взрыв. Фото: Государственная таможенная служба Украины

В пятницу, 31 октября, в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве рассказали детали происшествия. Было установлено, что 40-летний житель Тернополя хотел отправить боеприпасы в качестве сувенира. В результате взрывоопасная посылка со снарядом сдетонировала в сортировочном центре во время осмотра. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили останки снаряда.

Полицейские совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами.

Как отмечают в полиции, 40-летний мужчина был задержан по месту жительства. Во время проведения обыска в его квартире изъяли еще десяток боеприпасов.

Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления.

Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

