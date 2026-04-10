Укр

Зальет дождями, а ночью заморозит? Киев на Пасху ожидает "злая" погода

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Столица Украины
На Украину надвигаются холодные воздушные массы

На Пасху, которая отмечается 12 апреля, в Киеве ожидается прохладная погода. Неприятных "сюрпризов" также могут добавить и осадки.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара pogodairadar. Согласно прогнозу, в этот день температура воздуха в столице будет находиться в пределах +2+9 градусов. Ближе к обеду, а также ночью возможны дожди.

Погода в Киеве на Пасху
Аналогичный прогноз дает и "Укргидрометцентр". Его специалисты прогнозируют холодную погоду в столице на Пасху: -2-0 ночью и +7+9 днем. Вероятна облачность и небольшие дожди.

Похолодание в апреле из-за циклонов

Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал о том, что во второй декаде апреля ожидается изменение погодных условий — на Украину надвигаются холодные воздушные массы с севера Европы. Это приведет к понижению температуры: ночью она будет опускаться до около 0 градусов, днем будет +8…+13 °C, несколько теплее будет на юге и юго-востоке. Похолодание будет продолжаться несколько дней, после чего в третьей декаде апреля вернется комфортная весенняя погода. В этот период возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Прогноз средней температурной аномалии на территории Европы в апреле 2026 г. по данным численной модели CFS
Прогноз средней температурной аномалии на территории Европы в апреле 2026 г. по данным численной модели CFS

