В Днепре резко изменится погода: от +19 до холода и снега за несколько дней

Непогода накроет город в середине этой недели

На этой неделе в Днепре ожидается нестабильная погода с резкими перепадами температуры и периодическими осадками. После относительно тёплого начала недели синоптики прогнозируют заметное похолодание, местами дожди и даже снег.

Холоднее всего ожидается в течение среды-пятницы и в субботу. Температура может упасть до 0 ночью и до +6 днем, как прогнозируют в "Meteo".

В понедельник, 6 апреля, в городе прогнозируют дождливую погоду с температурой воздуха от +7 до +19 градусов. Это будет один из самых теплых дней недели, хотя настроение могут испортить осадки. Уже во вторник, 7 апреля, ожидается существенное похолодание: температура снизится до +5…+11 градусов, но день будет солнечным.

В среду и четверг, 8-9 апреля, в регион вернутся дожди. Температура будет постепенно снижаться до +2…+8 градусов. В то же время небо будет облачным.

Пятница, 10 апреля, принесет еще большее похолодание — днем ожидается лишь +2…+6 градусов, возможны осадки с мокрым снегом.

На выходных ситуация немного улучшится. В субботу, 11 апреля, осадки прекратятся, и температура поднимется до +10 градусов, но ночью будет 0. На Пасху, 12 апреля, снова возможны кратковременные дожди, однако температура останется на уровне +2…+10 градусов.

Когда температура значительно опустится в Днепре. Фото: "Meteo"

Раньше мы писали, что в Украину идут заморозки. Такой прогноз дал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, в течение 7-9 апреля сохранится прохладная и влажная погода. Периодически будут наблюдаться небольшие дожди, а в ночные часы местами возможен мокрый снег. Среднесуточная температура опустится до показателей, характерных для середины марта: ночью ожидаются заморозки до 0…-5 °С, днем воздух будет прогреваться только до 3…8 °С тепла, отмечает синоптик.

