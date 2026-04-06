Одесса резко снимет футболки и достанет куртки с зонтиками: когда в городе испортится погода

К Пасхе погода немного улучшится, но всё равно будет пасмурно и прохладно

В Одессе до 12 апреля ожидается резкое изменение погоды. После теплого начала температура постепенно, но значительно снизится, а количество осадков увеличится.

Похолодание и продолжительные дожди ожидаются в середине недели. Таким прогнозом поделились в "Sinoptik".

В понедельник, 6 апреля, в Одессе будет очень тепло – температура воздуха днем прогреется до +21 градуса. Ожидается переменная облачность с прояснениями, что создаст комфортные условия для прогулок. Однако уже во вторник, 7 апреля, погода начнет меняться: температура снизится до +7…+13 градусов, а небо станет более облачным, возможны осадки.

Со среды, 8 апреля, в городе установится более прохладная и дождливая погода. Температура днем не будет превышать +10 градусов, а ночью будет опускаться до +6. В четверг, 9 апреля ситуация существенно не изменится — сохранится облачность, периодические дожди и температура в пределах +4…+9 градусов.

Пятница, 10 апреля, также будет прохладной: днем ожидается около +9 градусов, ночью – до +4. Осадки могут чередоваться с краткими прояснениями. Самым холодным днем может стать суббота, 11 апреля температура ночью снизится до +3, а днем поднимется лишь до +11 градусов.

В воскресенье, 12 апреля, в Одессе сохранится прохладная, но относительно стабильная погода. Температура будет колебаться от +5 до +12 градусов.

Когда похолодает в городе. Фото: "Sinoptik"

