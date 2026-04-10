Заллє дощами, а вночі заморозить? Київ на Великдень очікує "зла" погода

Денис Подставной
Столиця України
На Україну насуваються холодні повітряні маси

На Великдень, що відзначається 12 квітня, у Києві очікується прохолодна погода. Неприємних сюрпризів також можуть додати і опади.

Про це свідчать дані погодного радара pogodairadar. Згідно з прогнозом, у цей день температура повітря у столиці перебуватиме в межах +2+9 градусів. Ближче до обіду та вночі можливі дощі.

Погода в Києві на Великдень
Аналогічний прогноз дає і "Укргідрометцентр". Його фахівці прогнозують холодну погоду в столиці на Великдень: -2-0 вночі та +7+9 вдень. Вірогідна хмарність та невеликі дощі.

Похолодание в апреле из-за циклонов

Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал о том, что во второй декаде апреля ожидается изменение погодных условий — на Украину надвигаются холодные воздушные массы с севера Европы. Это приведет к понижению температуры: ночью она будет опускаться до около 0 градусов, днем будет +8…+13 °C, несколько теплее будет на юге и юго-востоке. Похолодание будет продолжаться несколько дней, после чего в третьей декаде апреля вернется комфортная весенняя погода. В этот период возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Прогноз середньої температурної аномалії на території Європи у квітні 2026 р. за даними чисельної моделі CFS
Раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати у Львові сонцем до Великодня. Найближчими днями принесуть місту досить прохолодну та вологу погоду.