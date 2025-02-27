Входила в десятку самых влиятельных иностранок в Украине: куда исчезла экс-министр финансов Наталья Яресько

Экс-министр занимает высокие должности в неправительственных организациях

Наталья Яресько — украинский общественный деятель и предпринимательница, которая была министром финансов, как Александр Данилюк. За экономическое развитие Украины она получала ордена княгини Ольги III и II степеней. Впоследствии политик исчезла из всех радаров.

Главным достижением политика стало соглашение о реструктуризации долга Украины перед партнерами. Какой была деятельность Яресько, и чем она занимается сейчас — знает "Телеграф".

Что известно о Наталье Яресько

Яресько родилась в США в семье украинцев. Изучала государственную политику в Гарвардском институте. В 90-е Наталья вернулась в Украину и возглавила экономический отдел Посольства США в Украине. Через несколько лет Яресько решила заняться инвестиционной деятельностью.

Спустя 10 лет сотрудничества Наталья вместе с партнерами основала частный фонд Emerging Europe Growth Fund и компанию Horizon Capital. В течение 8 лет Horizon Capital инвестировала в украинские компании 255 миллионов долларов, которые собрала у частных западных инвесторов. Кроме того, компания получила 117 миллионов долларов от американского правительства.

Наталья Яресько работала в инвестиционных компаниях, фото из сети

Яресько участвовала в Оранжевой революции. Также работала членом Наблюдательных советов Международного института менеджмента "МИМ-Киев" и Печерской международной школы. Входила в Консультативный совет иностранных инвесторов при президентстве Виктора Ющенко. Наталья была одной из 10 самых влиятельных иностранцев в Украине по рейтингу журнала "Фокус".

Наталья Яресько входила в десятку самых влиятельных женщин "Фокуса", фото из сети

В 2014 году Порошенко предоставил Яресько украинское гражданство. В то же время она стала министром финансов Украины. На этой должности Наталья занималась приватизацией государственных предприятий.

Наталья Яресько была министром финансов Украины, фото из сети

Яресько заключила соглашение о реструктуризации долга Украины, благодаря которому уменьшалось долговое давление на отечественную экономику. В 2016 году Яресько вместе с другими членами правительства Яценюка отправили в отставку. Политик получила от пятого президента Украины Петра Порошенко орден княгини Ольги II степени "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

Наталья Яресько получала орден княгини Ольги II степени, фото из сети

После этого Наталья возглавила наблюдательный совет Аспен Института в Киеве – организации лидерства представителей разных сфер. Также она работала сотрудником Евразийского центра Атлантического совета.

В 2017-2022 годах Яресько была исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю в Пуэрто-Рико.

Где сейчас Наталья Яресько

Сейчас Яресько работает председателем правления Аспен Института в Киеве и членом Комиссии по экономической реконструкции Центра стратегических и международных исследований. В 2023 году она стала стратегической советницей по вопросам финансов и инвестиций компании Ukraine Invest на общественных началах.

На своей странице в фейсбуке Наталья распространяет упоминания о важных исторических событиях Украины, поздравлениях с религиозными и государственными праздниками, показывает деятельность Аспен Института. Также Яресько периодически дает интервью разным медиа, в частности, об инвестициях в Украину во время войны. Она высказывалась о реструктуризации долга, повышении налогов и использовании замороженных активов страны-оккупанта в пользу Украины.

Яресько периодически дает интервью медиа, фото с ее фейсбук-страницы

В 2024 году Яресько получила престижную европейскую премию GLOBSEC за реструктуризацию госдолга Украины. Это происходило в период, когда Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе.

Яресько получила престижную награду, фото с ее фейсбук-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез известный украинский политик Владимир Литвин. Он был народным депутатом в течение нескольких созывов.