Хто з жінок міг би замінити Кличка та очолити Київ: несподівані варіанти від ШІ

Частина кандидаток уже має досвід місцевих виборів або роботи в політиці України

Всі міські голови, які були у Києва — виключно чоловіки. "Телеграф" поцікавився у штучного інтелекту, хто з жінок міг би очолити столицю України. Серед варіантів — політикині та громадські діячки.

За версією ChatGPT, очолити Київ могли б п'ять жінок.

Ірина Верещук — має досвід місцевого самоврядування (була меркою Рави-Руської на Львівщині). З 8 вересня 2024 року обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України. До цього вона тривалий час очолювала Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та була віцепрем'єркою. "Могла б робити ставку на кризове управління та державний досвід", — зауважив ШІ. Нагадаємо — у 2020 році Верещук балотувалась на посаду міського голови Києва від партії "Слуга Народу" та запам'яталась одним відео.

Наталія Яресько — приклад технократичної кандидатки, за словами ШІ. Це українсько-американська фінансистка, яка обіймала посаду Міністра фінансів України з грудня 2014 по квітень 2016 року.

Олександра Устінова — асоціюється з антикорупційною повісткою й активною публічною позицією. На думку ШІ, могла б отримати підтримку молодшого та проєвропейського електорату. Наразі Устінова народна депутатка України IX скликання від партії "Голос", голова однойменної фракції у Верховній Раді. У вересні 2020 року вона балотувалася на посаду вінницького міського голови.

Олександра Устінова/ Фото: сторінка нардепки у фейсбуці

Ярослава Гресь — відома українська громадська діячка, піарниця, журналістка та блогерка. Вона є співзасновницею комунікаційної агенції Gres Todorchuk та ініціаторкою масштабних культурних і благодійних проєктів в Україні, зокрема виставки Ukraine WOW на Київському залізничному вокзалі. Раніше була координаторкою глобальної фандрейзингової платформи UNITED24. "Не політикиня у класичному сенсі, але інколи в Україні обговорюють варіант "менеджерів нового типу" з громадського сектору", — зауважує ШІ.

Марина Хонда — "має безпосередній досвід роботи в київській адміністрації, особливо в соціальній політиці", пише ChatGPT. Хонда за освітою юристка, із грудня 2018 року обіймає посаду заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, зокрема координує та контролює діяльність у сферах соціальної політики, захисту прав ветеранів, людей з інвалідністю, гендерної рівності та розвитку суспільних комунікацій.

Марина Хонда/ Фото: КМДА

