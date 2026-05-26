Мужчин 60+ отправят на передовую? Как и где служат старшие военные

Они могут заключить контракт на один год

Мужчины от 60 лет не подлежат обязательной мобилизации. Однако они могут приобщиться к защите Украины добровольно, подписав контракт с Вооруженными Силами Украины: рассказываем, где в этом случае будут служить мужчины 60+.

На каких должностях могут служить пожилые мужчины, рассказывает портал "Суббота". Важно понимать, что ТЦК не могут принудительно вручить повестку лицу старше 60 лет. Более того, есть несколько обязательных условий юридического и медицинского характера для подписания контракта мужчиной 60+.

Условия подписания контракта после 60 лет:

Добровольность: служба по контракту проходит только по личному согласию и инициативе мужчины

служба по контракту проходит только по личному согласию и инициативе мужчины Срок службы: контракт заключается на один год с обязательным испытательным сроком в шесть месяцев. После окончания года службы контракт, по желанию сторон, может быть продлен

контракт заключается на один год с обязательным испытательным сроком в шесть месяцев. После окончания года службы контракт, по желанию сторон, может быть продлен Разрешение медиков: пригодность человека к службе по состоянию здоровья должна подтвердить военно-врачебная комиссия (ВЛК)

пригодность человека к службе по состоянию здоровья должна подтвердить военно-врачебная комиссия (ВЛК) Готовность ВСУ: мужчина 60+ должен иметь письменное согласие (отношение) от командира конкретной воинской части

Претендент на подписание контракта должен лично подать заявление в ТЦК. К нему должно быть приложено письмо-согласие от воинской части.

Где могут служить по контракту мужчины 60+.

Где могут служить военные 60+

Привлечение к защите страны бойцов старше 60 лет регламентируется законом. Они не служат в штурмовых бригадах и на передовой. В основном они выполняют небоевые задачи.

Чем могут заниматься в ВСУ мужчины 60+

Логистика и обеспечение – координация и доставка грузов, управление складами

Связь — обеспечение стабильной коммуникации между подразделениями

Ремонтные работы — обслуживание, восстановление и ремонт военной техники и вооружения

Обучение – передача опыта новобранцам в учебных центрах и ТЦК

Экспертная деятельность — работа инструкторами и военными консультантами

