Укр

Мужчин 60+ отправят на передовую? Как и где служат старшие военные

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пожилые украинцы могут только по собственному согласию присоединиться к ВСУ Новость обновлена 26 мая 2026, 11:11
Пожилые украинцы могут только по собственному согласию присоединиться к ВСУ. Фото Коллаж "Телеграф"

Они могут заключить контракт на один год

Мужчины от 60 лет не подлежат обязательной мобилизации. Однако они могут приобщиться к защите Украины добровольно, подписав контракт с Вооруженными Силами Украины: рассказываем, где в этом случае будут служить мужчины 60+.

На каких должностях могут служить пожилые мужчины, рассказывает портал "Суббота". Важно понимать, что ТЦК не могут принудительно вручить повестку лицу старше 60 лет. Более того, есть несколько обязательных условий юридического и медицинского характера для подписания контракта мужчиной 60+.

Условия подписания контракта после 60 лет:

  • Добровольность: служба по контракту проходит только по личному согласию и инициативе мужчины
  • Срок службы: контракт заключается на один год с обязательным испытательным сроком в шесть месяцев. После окончания года службы контракт, по желанию сторон, может быть продлен
  • Разрешение медиков: пригодность человека к службе по состоянию здоровья должна подтвердить военно-врачебная комиссия (ВЛК)
  • Готовность ВСУ: мужчина 60+ должен иметь письменное согласие (отношение) от командира конкретной воинской части

Претендент на подписание контракта должен лично подать заявление в ТЦК. К нему должно быть приложено письмо-согласие от воинской части.

Где могут служить по контракту мужчины за 60 лет
Где могут служить по контракту мужчины 60+. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Где могут служить военные 60+

Привлечение к защите страны бойцов старше 60 лет регламентируется законом. Они не служат в штурмовых бригадах и на передовой. В основном они выполняют небоевые задачи.

Чем могут заниматься в ВСУ мужчины 60+

  • Логистика и обеспечение – координация и доставка грузов, управление складами
  • Связь — обеспечение стабильной коммуникации между подразделениями
  • Ремонтные работы — обслуживание, восстановление и ремонт военной техники и вооружения
  • Обучение – передача опыта новобранцам в учебных центрах и ТЦК
  • Экспертная деятельность — работа инструкторами и военными консультантами

Как писал "Телеграф", бригадный генерал Павел Палиса рассказал, какие изменения планируют в мобилизации. Минобороны ищет возможности упростить и улучшить процесс привлечения украинцев в армию.

Теги:
#Контракт #Мобилизация #ВСУ