Мужчин 60+ отправят на передовую? Как и где служат старшие военные
Они могут заключить контракт на один год
Мужчины от 60 лет не подлежат обязательной мобилизации. Однако они могут приобщиться к защите Украины добровольно, подписав контракт с Вооруженными Силами Украины: рассказываем, где в этом случае будут служить мужчины 60+.
На каких должностях могут служить пожилые мужчины, рассказывает портал "Суббота". Важно понимать, что ТЦК не могут принудительно вручить повестку лицу старше 60 лет. Более того, есть несколько обязательных условий юридического и медицинского характера для подписания контракта мужчиной 60+.
Условия подписания контракта после 60 лет:
- Добровольность: служба по контракту проходит только по личному согласию и инициативе мужчины
- Срок службы: контракт заключается на один год с обязательным испытательным сроком в шесть месяцев. После окончания года службы контракт, по желанию сторон, может быть продлен
- Разрешение медиков: пригодность человека к службе по состоянию здоровья должна подтвердить военно-врачебная комиссия (ВЛК)
- Готовность ВСУ: мужчина 60+ должен иметь письменное согласие (отношение) от командира конкретной воинской части
Претендент на подписание контракта должен лично подать заявление в ТЦК. К нему должно быть приложено письмо-согласие от воинской части.
Где могут служить военные 60+
Привлечение к защите страны бойцов старше 60 лет регламентируется законом. Они не служат в штурмовых бригадах и на передовой. В основном они выполняют небоевые задачи.
Чем могут заниматься в ВСУ мужчины 60+
- Логистика и обеспечение – координация и доставка грузов, управление складами
- Связь — обеспечение стабильной коммуникации между подразделениями
- Ремонтные работы — обслуживание, восстановление и ремонт военной техники и вооружения
- Обучение – передача опыта новобранцам в учебных центрах и ТЦК
- Экспертная деятельность — работа инструкторами и военными консультантами
Как писал "Телеграф", бригадный генерал Павел Палиса рассказал, какие изменения планируют в мобилизации. Минобороны ищет возможности упростить и улучшить процесс привлечения украинцев в армию.