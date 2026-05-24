В Киевской области есть дивокаштан, который ежегодно цветет только наполовину. В чем секрет (фото)

При благоприятных условиях это дерево может жить от 200 до 300 лет

В Боярке Киевской области растет настоящее природное чудо — каштан, который ежегодно цветет только половиной кроны. Любопытно, что каждый год расцветает другая часть дерева.

Об этом рассказали на Facebook-странице Управления культуры, молодежи и спорта Боярского городского совета. Там отметили, что этот конский каштан будто каждую весну сам выбирает, какой стороной показать всю свою красоту.

Боярский Дивокаштан. Фото: Управление культуры, молодежи и спорта Боярского горсовета

Местные жители давно называют дерево "Дивокаштаном". Возле него даже установили табличку с рассказом об особенностях каштана. Отмечается, что каштан "очень харизматичный и изменчивый".

Табличка с рассказом о Чудокаштане. Фото: Управление культуры, молодежи и спорта Боярского горсовета

Сейчас ищут информацию, когда и кто высадил этот каштан. Просят также делиться фото с ним.

Конский каштан обыкновенный. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Почему боярский каштан может цвести только половиной кроны

Фото каштана распространилось в сети и под одной из публикаций арборист (специалист по уходу за деревьями Владимир Ветроградский выдвинул предположение о причинах аномалии. Он отметил, что у боярского каштана есть "родственники", так как специалист знает три каштана с такой особенностью (один из них, именно из Боярки).

Причина "половинного цветения" — не прививка, как может показаться, а физиологический сбой в растении, создающий условия ее поочередного цветения, пояснил арборист. Он добавил, что такое происходит с деревьями, которые растут только букетом. То есть точка роста расположена около земли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что каштан Иващенко в Киеве, имевший статус ботанического памятника природы, был полностью уничтожен во время непогоды 26 апреля 2026 года. В результате мощного урагана дерево раскололось пополам и упало на проезжую часть, зацепив линии электропередач и автомобили.