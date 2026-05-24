В Киевской области есть дивокаштан, который ежегодно цветет только наполовину. В чем секрет (фото)
При благоприятных условиях это дерево может жить от 200 до 300 лет
В Боярке Киевской области растет настоящее природное чудо — каштан, который ежегодно цветет только половиной кроны. Любопытно, что каждый год расцветает другая часть дерева.
Об этом рассказали на Facebook-странице Управления культуры, молодежи и спорта Боярского городского совета. Там отметили, что этот конский каштан будто каждую весну сам выбирает, какой стороной показать всю свою красоту.
Местные жители давно называют дерево "Дивокаштаном". Возле него даже установили табличку с рассказом об особенностях каштана. Отмечается, что каштан "очень харизматичный и изменчивый".
Сейчас ищут информацию, когда и кто высадил этот каштан. Просят также делиться фото с ним.
Почему боярский каштан может цвести только половиной кроны
Фото каштана распространилось в сети и под одной из публикаций арборист (специалист по уходу за деревьями Владимир Ветроградский выдвинул предположение о причинах аномалии. Он отметил, что у боярского каштана есть "родственники", так как специалист знает три каштана с такой особенностью (один из них, именно из Боярки).
Причина "половинного цветения" — не прививка, как может показаться, а физиологический сбой в растении, создающий условия ее поочередного цветения, пояснил арборист. Он добавил, что такое происходит с деревьями, которые растут только букетом. То есть точка роста расположена около земли.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что каштан Иващенко в Киеве, имевший статус ботанического памятника природы, был полностью уничтожен во время непогоды 26 апреля 2026 года. В результате мощного урагана дерево раскололось пополам и упало на проезжую часть, зацепив линии электропередач и автомобили.