Ужасное ДТП в Киеве было не случайным? Адвокат в суде рассказала еще одну версию событий (видео)

Водитель утверждает, что терял сознание за рулем, но у адвоката пострадавшей стороны другое мнение

Адвокат семьи одного из погибших в жутком ДТП на Караваевых дачах подозревает, что водитель якобы мог совершить аварию "специально". По ее мнению, версия о том, что подозреваемый не справился с управлением выглядит "неправдивой".

Об этом юрист заявила в комментарии изданию "Суспільне". Речь о защитнице семьи погибшего 12-летнего Григория. Она утверждает, что ей удалось ознакомиться с материалами дела и показаниями потерпевшей пассажирки, которая осталась живой. На основании этой информации у неё сложилось мнение о "неправдивости" позиции защиты подозреваемого, которая считает, что ДТП было совершено по неосторожности.

"Я не имею права пока распространять информацию о тех показаниях, которые она дала, потому что это тайна досудебного расследования. Но точно у меня складывается картинка, что риторика и позиция, которая была занята адвокатом подозреваемого в судебном заседании, неправдива", — заявила она.

Юрист подозревает, что ДТП якобы не было связано с тем, что водитель не справился с управлением, а "сделал это намеренно".

Что известно о страшной аварии

5 июня в Соломенском районе Киева 49-летний водитель Mercedes Павел Плешивцев на скорости влетел в подземный переход.

Справка: Павел Плешивцев является главой баптистской "Церкви села Подстепное". Ранее его неоднократно штрафовали за превышение скорости, также он был участником четырех ДТП, две из которых произошли в этом году.

Павел Плешивцев

Жуткое ДТП унесло жизни 4 человек:двух копов, 12-летнего мальчика и 47-летней воспитательницы ясельной группы местного детского сада. Еще три человека получили травмы и находятся в больнице.

Бондарчук Дмитрий и Будченко Денис

Григорий-Федор Глушич и Ирина Лазарева. Фото - ТСН

8 июня, в Киеве в Шевченковском райсуде была избрана мера пресечения водителю — 60 суток заключения под стражей без права внести залог.

По словам корреспондентов в суде, подозреваемый подчеркнул, что во время вождения авто потерял сознание. Это якобы и стало причиной ДТП.

В то же время, по данным источников ТСН, Плешившевый якобы подрабатывал в такси и на момент аварии вез пассажирку. Во время поездки водитель "Мерседеса" пытался похвастаться перед женщиной своим "ловким" управлением, что повлекло за собой ДТП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известная блогер Vikunciy погибла в ДТП на трассе "Киев-Одесса". Она имела около 1 млн подписчиков.