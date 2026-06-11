Жахлива ДТП у Києві була не випадковою? Адвокат у суді розповіла ще одну версію подій (відео)

Водій стверджує, що непритомнів за кермом, але у адвоката постраждалої сторони інша думка

Адвокатка сім’ї одного із загиблих у жахливій ДТП на Караваєвих дачах підозрює, що водій нібито міг скоїти аварію "спеціально". На її думку, версія про те, що підозрюваний не впорався з управлінням, виглядає "неправдивою".

Про це юрист заявила у коментарі виданню "Суспільне". Йдеться про захисницю родини загиблого 12-річного Григорія. Вона стверджує, що їй вдалося ознайомитися з матеріалами справи та свідченнями пасажирки, яка залишилася живою. На підставі цієї інформації у неї склалася думка про "неправдивість" позиції захисту підозрюваного, яка вважає, що ДТП було скоєно з необережності.

"Я не маю права поки що розповсюджувати інформацію щодо тих показів, які вона дала, тому що це таємниця досудового розслідування. Але точно в мене складається картинка, що риторика та позиція, яка була зайнята адвокатом підозрюваного у судовому засіданні, є неправдивою", — заявила вона.

Юрист підозрює, що ДТП нібито не пов’язано з тим, що водій не впорався з керуванням, а "зробив це навмисно".

Що відомо про страшну аварію

5 червня у Солом’янському районі Києва 49-річний водій Mercedes Павло Плешивцев на швидкості влетів у підземний перехід.

Довідка: Павло Плешивцев є головою баптистської "Церкви села Підстепове". Раніше його неодноразово штрафували за перевищення швидкості, також він був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року.

Павло Плешівцев

Жахлива ДТП забрала життя 4 людей: двох копів, 12-річного хлопчика та 47-річної виховательки ясельної групи місцевого дитячого садка. Ще три особи отримали травми та перебувають у лікарні.

Бондарчук Дмитро та Будченко Денис

Григорій-Федор Глушич та Ірина Лазарєва. Фото — ТСН

8 червня, у Києві в Шевченківському райсуді було обрано запобіжний захід водію — 60 діб ув’язнення під вартою без права внести заставу.

За словами кореспондентів у суді, підозрюваний наголосив, що під час водіння авто знепритомнів. Це нібито і спричинило ДТП.

Водночас, за даними джерел ТСН, Плешивцев нібито підробляв у таксі і на момент аварії віз пасажирку. Під час поїздки водій "Мерседеса" намагався похвалитися перед жінкою своїм "хвацьким" кермуванням, що спричинило ДТП.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відома блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі "Київ-Одеса". Вона мала близько 1 млн підписників.