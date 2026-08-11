В центре Львова сдают квартиру менее чем за 10 тысяч: как выглядит жилье и в чем подвох

Однокомнатное жилье сдают в трехэтажном австрийском доме

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Дешевая квартира во Львове существует даже в центре города – на сайте объявлений появилось предложение аренды однокомнатной квартиры на улице Коперника.

Это исторический центр – эта цена выглядит нетипично низкой: в актуальных объявлениях квартиры на Коперника предлагают преимущественно за 15–35 тыс. гривен в месяц.

Скриншот объявления о квартире во Львове за 8500 грн

Цены аренды квартиры в центре Львова (улица Коперника)

Что известно о квартире

Площадь квартиры – 29 кв. м, расположена на первом этаже трехэтажного австрийского дома. Жилье имеет индивидуальное отопление, санузел с ванной, Wi-Fi, мебель, пластиковые окна, стиральную машину и бойлер. В объявлении также говорится, что во время блекаутов продолжают работать отопление, интернет и водоснабжение.

В то же время квартира имеет жилое состояние, а не современный ремонт, поэтому условия специфичны. Кухня занимает 8 кв. м. Автор объявления отмечает, что владелец готов поселить студентов, а квартира уже свободна для заселения.

Индивидуальное отопление в квартире.

Кухня в квартире.

Бойлер над ванной.

Цены на аренду во Львове.

Стоимость аренды во Львове – на втором месте в Украине. Медиана цены однокомнатной квартиры 21 тысяча гривен, однако найти более дешевые варианты можно, но они не будут слишком комфортны.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядят квартиры под дешевую аренду в самом дорогом городе страны — Ужгороде. Трехкомнатную квартиру можно найти за 12 тысяч гривен, а дом и того дешевле, однако есть важное условие.