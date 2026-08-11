"Киевстар" отключит популярную услугу в трех областях. Кого касается и что делать
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Речь идет об определенных населенных пунктах на Днепропетровщине, Ивано-Франковщине и Хмельнитчине
С 18 августа 2026 года "Киевстар" в некоторых населенных пунктах трех областей отключит 3G. Эти частоты будут использованы для развития более быстрого 4G в рамках очередного этапа модернизации мобильной сети.
Как пояснили на сайте "Киевстар", оператор выводит из эксплуатации устаревшие технологии, чтобы улучшить работу. В планах распространение 5G-связи на всю территорию Украины.
Где 4G полностью заменит 3G с 18 августа
- Днепропетровская область: Кривой Рог, Криворожский район
- Ивано-Франковская область: Городенка, Долина, Снятын, Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы
- Хмельницкая область: Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, а также Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский районы
Как перейти на 4G — инструкция
Для перехода с 3G на 4G технологию необходимо активировать на телефоне. Нужно сделать следующие шаги:
На Android
- Выберите "Настройки"
- В настройках выберите пункт "Подключения"
- Выберите пункт "Мобильные сети"
- Выберите "Тип сети"
- Выберите режим сети, в описании которого "4G" или "LTE"
В IOS
- Зайдите в "Параметры"
- Выберите "Сотовые данные"
- Активируйте "Сотовые данные"
- Автоматически подтянется сеть, доступная для телефона
"Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, вы можете без дополнительной платы заменить ее на USIM, при этом ваш номер не изменится — для этого посетите ближайший магазин Киевстар", — отметили в сети.
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