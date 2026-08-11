"Киевстар" отключит популярную услугу в трех областях. Кого касается и что делать

Речь идет об определенных населенных пунктах на Днепропетровщине, Ивано-Франковщине и Хмельнитчине

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С 18 августа 2026 года "Киевстар" в некоторых населенных пунктах трех областей отключит 3G. Эти частоты будут использованы для развития более быстрого 4G в рамках очередного этапа модернизации мобильной сети.

Как пояснили на сайте "Киевстар", оператор выводит из эксплуатации устаревшие технологии, чтобы улучшить работу. В планах распространение 5G-связи на всю территорию Украины.

Где 4G полностью заменит 3G с 18 августа

Днепропетровская область: Кривой Рог, Криворожский район

Кривой Рог, Криворожский район Ивано-Франковская область: Городенка, Долина, Снятын, Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы

Городенка, Долина, Снятын, Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы Хмельницкая область: Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, а также Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский районы

Как активировать на телефоне 4G Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Как перейти на 4G — инструкция

Для перехода с 3G на 4G технологию необходимо активировать на телефоне. Нужно сделать следующие шаги:

На Android

Выберите "Настройки" В настройках выберите пункт "Подключения" Выберите пункт "Мобильные сети" Выберите "Тип сети" Выберите режим сети, в описании которого "4G" или "LTE"

В IOS

Зайдите в "Параметры" Выберите "Сотовые данные" Активируйте "Сотовые данные" Автоматически подтянется сеть, доступная для телефона

"Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, вы можете без дополнительной платы заменить ее на USIM, при этом ваш номер не изменится — для этого посетите ближайший магазин Киевстар", — отметили в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком случае ваш мобильный номер могут отдать другим людям. Как этого избежать.