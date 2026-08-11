Испанцы знают, как пережить +35: пять привычек, которые спасут от жары

Такой стиль жизни помогает местным меньше перегреваться даже в самые жаркие часы дня.

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В Испании жаркое лето — привычное явление, поэтому у местных есть собственные лайфхаки, как пережить самые жаркие дни. Они стараются как можно меньше находиться под прямым солнцем, охлаждают помещение и изменяют режим дня.

"Телеграф" на основе советов испанского автора Your Overseas Home сформулировал пять основных привычек, помогающих испанцам преодолевать жару.

Холодные супы. Летом в Испании популярны гаспачо, сальморехо и ахо бланко. Такие блюда помогают освежиться и поддерживать водный баланс организма. В Украине это может быть окрошка.

Закрывают жалюзи и ставни. В жаркие часы испанцы перекрывают доступ солнечного света к дому, чтобы помещение меньше нагревалось. Это позволяет поддерживать прохладу и не слишком зависеть от кондиционера.

Используют вентиляторы. В старых домах в Испании кондиционеры не устанавливают или их мало, поэтому их часто заменяют потолочные или портативные вентиляторы. Они потребляют меньше электроэнергии и помогают двигать воздух в комнате.

Потолочный вентилятор/svit-lamp.ua

Укрываются от солнца. На улице местные пытаются ходить тенистой стороной дороги и используют шляпы с широкими полями, защищающими голову и лицо от солнечных лучей.

Отдыхают после обеда. Во время сильнейшей жары испанцы могут устроить сиесту. Короткий сон продолжительностью около 20 минут помогает восстановить силы и не оставляет сильного ощущения сонливости после пробуждения. Рестораны и кафе в настоящее время могут не работать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже совсем скоро жара отступит. Во второй декаде августа температура должна прийти в норму.