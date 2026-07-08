Россия ударила по Киеву баллистикой. Вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие (фото)
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Известно о двух пострадавших
В ночь на среду, 8 июля, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате атаки вспыхнул мощный пожар.
Атака произошла вскоре после полуночи. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись складские помещения. В Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании.
По предварительным данным, пострадали два человека. Одного из них медики госпитализировали.
В ГСЧС уточнили, что из-за обстрела РФ в Святошинском районе возникли возгорания в административном здании и складских помещениях. Там пострадали два человека, из которых один был госпитализирован.
По другому адресу горел гаражный кооператив. Также в результате обстрела повреждены админздание и трамваи.
В Деснянском районе возник пожар складских помещений. На месте работают спасатели и все службы.
Взрывы прогремели до объявления тревоги
Как писали киевляне и мониторинговые группы, первые взрывы в столице прозвучали до объявления воздушной тревоги. По их данным, 3-4 вражеских ракеты "прилетели" по Киеву без предварительной фиксации. После взрывов объявили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядели Киев и Вишневое на следующий день после массированной атаки 6 июля. Последствия ударов врага по многоэтажкам в столице очень масштабные. От российских ударов ночью 6 июля погибли 19 жителей Киева. Пострадали в столице 76 человек.