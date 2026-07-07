Касается каждого: Новая почта обратилась к украинцам на фоне усиления атак

Компания рассказала, изменится ли доставка и как получить компенсацию

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Россияне целенаправленно атакуют терминалы Новой почты. Прилеты в Харькове, Днепре, Киеве, Кривом Роге и не только уничтожили тысячи посылок. Приоритетом для компании остается жизнь сотрудников и клиентов.

Об этом заявили в компании в официальном обращении после атаки на терминал в Кривом Роге. Во время атаки сотрудники находились в укрытиях. Данные о поврежденном грузе будут установлены в ближайшее время, ведь идет ликвидация последствий атаки. Из-за постоянных обстрелов терминалов Новая почта обратилась к украинцам и подчеркнула — несмотря на атаку, непрерывность логических процессов обеспечена.

За годы полномасштабной войны мы построили систему, позволяющую оперативно реагировать на подобные вызовы. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому доставка отправлений осуществляется без существенных изменений, а сеть работает в штатном режиме. из обращения Новой почты

Будут ли возмещены уничтоженные посылки

В компании подчеркнули, что Новая почта компенсирует полную объявленную стоимость пострадавших отправлений. Компания свяжется с владельцами для оформления выплат. Клиент также может обратиться в колл-центр самостоятельно. Номер круглосуточной поддержки – 0-800-500-609.

Поврежденный терминал в Днепре/ Фото: Новая почта

Атаки РФ на Новую почту

С конца весны количество атак на Новую почту выросло в разы, а в июле они происходят чуть ли не каждый день. Только за лето обстрелы повредили:

3 июня — терминал в Днепре,

4 июня — повторная атака на терминал,

8 июня — депо №5 в Харькове,

12 июня — терминал Новой почты в Запорожье,

15 июня — Киев, уничтожен самый современный терминал компании,

17 июня — сортировочный хаб Новой почты на Сумщине,

4 июля — FPV-дроны атаковали отделение №7 в Запорожье,

5 июля — сортировочный терминал Новой почты на Черниговщине,

6 июля — сортировочный терминал Новой почты ДАО, Днепр,

7 июля — сортировочный терминал в Кривом Роге.

Мониторинговые каналы предупреждают, что Россия в следующем может нацелиться на терминалы в Кропивницком и Полтаве. Однако официального подтверждения заявлений пока нет. В Новой почте говорят, что в случае возникновения прямой угрозы, в соответствии с безопасной ситуацией и рекомендацией компетентных органов, работа отдельных объектов оперативно корректируется.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему Россия нацелилась на Новую почту. Для неприятеля это не только удар по логистике и экономике Украины, но и публичная демонстрация для внутренней аудитории.